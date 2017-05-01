 السجن لمومس تورطت في البرنامج الإيطالي الذي تناول موضوع ''دعارة القاصرات بمراكش ﻿
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السجن لمومس تورطت في البرنامج الإيطالي الذي تناول موضوع ''دعارة القاصرات بمراكش

بتاريــخ : 30 ماي 2017 / 01:25 السجن لمومس تورطت في البرنامج الإيطالي الذي تناول موضوع دعارة القاصرات بمراكش | دولي
السجن لمومس تورطت في البرنامج الإيطالي الذي تناول موضوع ''دعارة القاصرات بمراكش
أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية، الأسبوع الماضي المسماة ''خ ح''، بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى بعد متابعتها في حالة اعتقال

شوف تيفي:

أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية، الأسبوع الماضي المسماة ''خ ح''، بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى بعد متابعتها في حالة اعتقال طبقا لملتمسات النيابة العامة وفصول المتابعة من أجل الوساطة في البغاء والتحريض عليه.

وحسب يومية الصباح، جاء اعتقال المتهمة من مواليد 1985 بمراكش في إطار الأبحاث التي تباشرها فرقة الأخلاق العامة التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية في وقائع وأحداث البرنامج التلفزيوني الذي بثته إحدى القنوات الإيطالية حول دعارة القاصرين بمراكش.

واقتيدت المتهمة إلى مقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، لوضعها رهن تدابير الحراسة النظرية، طبقا لتعليمات النيابة العامة، لاستكمال البحث والتحقيق، اعترفت خلاله الظنينة أنها بالفعل ظهرت في البرنامج التلفزي، وأنها كانت كثيرة التردد على ساحة ''بلازا'' بسبب تعاطيها للفساد وتحريض الرجال عليه، مقابل مبالغ مالية تكفيها لسد ماتحتاج إليه رفقة ابنها الوحيد.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

محكمة حبس اعتقال دعارة أخلاق برنامج

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