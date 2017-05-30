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الإعلامية ''مريم سعيد'' تدخل على خط ''حراك الريف'' وهذا ما قالته

بتاريــخ : 30 ماي 2017 / 00:03 الإعلامية مريم سعيد تدخل على خط حراك الريف وهذا ما قالته | ثقافة و فنون
الإعلامية ''مريم سعيد'' تدخل على خط ''حراك الريف'' وهذا ما قالته
عبرت ''مريم سعيد'' الإعلامية المغربية ونجمة برنامج ''ايتي بالعربي''، عن انشغالها بالأوضاع التي عاشتها مدينة الحسيمة وبعض أحداث الشغب التي واكبت ما سمي ب''حراك'' الريف .

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر


عبرت ''مريم سعيد'' الإعلامية المغربية ونجمة برنامج ''ايتي بالعربي''، عن انشغالها بالأوضاع التي عاشتها مدينة الحسيمة وبعض أحداث الشغب التي واكبت ما سمي ب''حراك'' الريف .

ونشرت ''مريم سعيد'' عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ''أنستغرام'' صورة رائعة للعلم الوطني أرفقته تعليقا مؤثرا جاء فيه ''اللهم من أراد ببلدي سوء فاشغله في نفسه ورد كيده في نحره و اجعل تدبيره تدميرا له اللهم أمين'' و ختمت ''مريم سعيد '' لا للفتنة عاش الملك ما تقيش بلادي''.

وقد عرفت تدوينة ''سعيد '' تفاعلا كبيرا من طرف رواد ''الأنستغرام'' والذين تمنوا للمغرب أن ينعم وكما عاش لقرون في جو من السلم والأمن
والأمان، مهاجمين كل من يحاول زرع بذور الفتنة في ربوع وطن يتسع لجميع أبنائه.

‫شوف تيفي

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مريم سعيد الحسيمة الأنستغرام الملك

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