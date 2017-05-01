 حصري:هذه علاقة صور الزفزافي بتجار المخدرات؟؟؟ ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الإعلامية مريم سعيد تدخل على خط حراك الريف وهذا ما قالته | ثقافة و فنون

الإعلامية ''مريم سعيد'' تدخل على خط ''حراك الريف'' وهذا ما قالته

عاجل: بعد اعتقال الزفزافي.. توقيف 40 شخصا ووضعهم تحت الحراسة النظرية للبحث معهم في أحداث الحسيمة | مجتمع

عاجل: بعد اعتقال الزفزافي.. توقيف 40 شخصا ووضعهم تحت الحراسة النظرية للبحث معهم في أحداث الحسيمة

حصري:هذه علاقة صور الزفزافي بتجار المخدرات؟؟؟ | مجتمع

حصري:هذه علاقة صور الزفزافي بتجار المخدرات؟؟؟

عاجل..وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري يُطلق الرصاص على زوجته | دولي

عاجل..وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري يُطلق الرصاص على زوجته

موكب ملكي يطيح بخمسة أمنيين من بينهم شرطيتان | حوادث و حقوق

موكب ملكي يطيح بخمسة أمنيين من بينهم شرطيتان

هذه حقيقة صور نقل الزفزافي بطريقة هوليودية عبر مروحية إلى البيضاء | مجتمع

هذه حقيقة صور نقل "الزفزافي" بطريقة هوليودية عبر مروحية إلى البيضاء

مثير..كومندو أمني داهم مخبأ الزفزافي خلال اعتقاله.. وهذه هي التفاصيل | مجتمع

مثير..كومندو أمني داهم مخبأ الزفزافي خلال اعتقاله.. وهذه هي التفاصيل

بالصور : خبر سار لعشاق المجموعة الأمازيغية أودادن إليكم التفاصيل | ثقافة و فنون

بالصور : خبر سار لعشاق المجموعة الأمازيغية ''أودادن'' إليكم التفاصيل

يا ربي السلامة: ترمضينة خايبة: شخص ذبح زوجته وذبح نفسه بالشارع العام..وهذه هي التفاصيل المروعة | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة: ترمضينة خايبة: شخص ذبح زوجته وذبح نفسه بالشارع العام..وهذه هي التفاصيل المروعة

الدولة غير العنيدة

حصري:هذه علاقة صور الزفزافي بتجار المخدرات؟؟؟

بتاريــخ : 29 ماي 2017 / 23:47 حصري:هذه علاقة صور الزفزافي بتجار المخدرات؟؟؟ | مجتمع
حصري:هذه علاقة صور الزفزافي بتجار المخدرات؟؟؟
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جيدة الاطلاع، أن الصور التي تناقلتها صفحات فايسبوكية على أنها تعود للمدعو ناصر الزفزافي لحظة نقله من الحسيمة إلى الدار البيضاء، لا أساس لها من الصحة و إنما تعود لعملية تسليم

شوف تيفي:م غ

علمت "شوف تيفي" من مصادر جيدة الاطلاع، أن الصور التي تناقلتها صفحات فايسبوكية على أنها تعود للمدعو ناصر الزفزافي لحظة نقله من الحسيمة إلى الدار البيضاء، لا أساس لها من الصحة و إنما تعود لعملية تسليم أشخاص في إطار التعاون الدولي مع سلطات أجنبية في قضية تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات.

و كذب مصدرنا، اليوم الثلاثاء ، أن تكون تلك الصور تتعلق بالزفزافي ومن معه، موضحا أنها صور تتعلق بعملية سابقة تندرج في إطار التعاون الدولي لتسليم المجرمين، مضيفة أن هذه العملية، أشرفت عليها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بينما تكلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بقضية ناصر الزفزافي ومن معه.

وبالإضافة إلى الصور تم نشر فيديو على أنه يتعلق بنقل ناصر الزفزافي نحو مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء،الأمر الذي نفاه مصدرنا.

و كان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة ،كشف أنه تم اليوم الاثنين إيقاف المدعو ناصر الزفزافي من أجل الاشتباه في ارتكابه جريمة عرقلة وتعطيل حرية العبادات، وذلك تبعا للبلاغ الصادر بتاريخ 26 ماي 2017 بخصوص الأمر بإلقاء القبض على هذا الشخص.

وذكر الوكيل العام للملك في بلاغ له ، أنه تم إيقاف المعني بالأمر بمعية أشخاص آخرين سلموا للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء للبحث مع الأول بشأن الفعل المشار إليه أعلاه، وللبحث معهم جميعا فيما يشتبه ارتكابه من طرفهم من أفعال تتمثل في المس بالسلامة الداخلية للدولة وأفعال أخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون تحت إشراف هذه النيابة العامة، التي تسهر على مجريات هذا البحث وتحرص على احترام جميع الشكليات والضمانات المقررة لهم قانونا.

وخلص البلاغ إلى أنه سيتم تقديم هؤلاء أمام النيابة العامة فور انتهاء البحث.


‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الزفزافي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل: بعد اعتقال الزفزافي.. توقيف 40 شخصا ووضعهم تحت الحراسة النظرية للبحث معهم في أحداث الحسيمة | مجتمع

عاجل: بعد اعتقال الزفزافي.. توقيف 40 شخصا ووضعهم تحت الحراسة النظرية للبحث معهم في أحداث الحسيمة

هذه حقيقة صور نقل الزفزافي بطريقة هوليودية عبر مروحية إلى البيضاء | مجتمع

هذه حقيقة صور نقل "الزفزافي" بطريقة هوليودية عبر مروحية إلى البيضاء

مثير..كومندو أمني داهم مخبأ الزفزافي خلال اعتقاله.. وهذه هي التفاصيل | مجتمع

مثير..كومندو أمني داهم مخبأ الزفزافي خلال اعتقاله.. وهذه هي التفاصيل

الأساتذة المتدربين يعودون للشارع لإنقاذ زملائهم المضربين عن الطعام | مجتمع

الأساتذة المتدربين يعودون للشارع لإنقاذ زملائهم المضربين عن الطعام

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

النشرة الاقتصادية : 29 ماي 2017 | إيكو بالعربية
منذ 7 دقائق

النشرة الاقتصادية : 29 ماي 2017

خبر اليوم: تفاصيل إعتقال الزفزافي و نقله عبر مروحية خاصة إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء | خبر اليوم

خبر اليوم: تفاصيل إعتقال الزفزافي و نقله عبر مروحية خاصة إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء

شهيوة فدقيقة..عصير خيزو خاص برمضان | شهيوة فدقيقة

شهيوة فدقيقة..عصير خيزو خاص برمضان

فيديو | سابقة: تلاميذ يرددون نداء الحسن باللغة الإسبانية | قنوات أخرى

فيديو | سابقة: تلاميذ يرددون ''نداء الحسن'' باللغة الإسبانية

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

الإعلامية مريم سعيد تدخل على خط حراك الريف وهذا ما قالته | ثقافة و فنون
منذ 36 دقيقة

الإعلامية ''مريم سعيد'' تدخل على خط ''حراك الريف'' وهذا ما قالته

عاجل: بعد اعتقال الزفزافي.. توقيف 40 شخصا ووضعهم تحت الحراسة النظرية للبحث معهم في أحداث الحسيمة | مجتمع

عاجل: بعد اعتقال الزفزافي.. توقيف 40 شخصا ووضعهم تحت الحراسة النظرية للبحث معهم في أحداث الحسيمة

حصري:هذه علاقة صور الزفزافي بتجار المخدرات؟؟؟ | مجتمع

حصري:هذه علاقة صور الزفزافي بتجار المخدرات؟؟؟

عاجل..وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري يُطلق الرصاص على زوجته | دولي

عاجل..وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري يُطلق الرصاص على زوجته

﻿ ﻿
أمس 12:15 GMT

عاجل :بعد اعتقاله بالحسيمة..الزفزافي في ضيافة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.