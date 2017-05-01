حصري:هذه علاقة صور الزفزافي بتجار المخدرات؟؟؟ ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جيدة الاطلاع، أن الصور التي تناقلتها صفحات فايسبوكية على أنها تعود للمدعو ناصر الزفزافي لحظة نقله من الحسيمة إلى الدار البيضاء، لا أساس لها من الصحة و إنما تعود لعملية تسليم

شوف تيفي:م غ



علمت "شوف تيفي" من مصادر جيدة الاطلاع، أن الصور التي تناقلتها صفحات فايسبوكية على أنها تعود للمدعو ناصر الزفزافي لحظة نقله من الحسيمة إلى الدار البيضاء، لا أساس لها من الصحة و إنما تعود لعملية تسليم أشخاص في إطار التعاون الدولي مع سلطات أجنبية في قضية تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات.



و كذب مصدرنا، اليوم الثلاثاء ، أن تكون تلك الصور تتعلق بالزفزافي ومن معه، موضحا أنها صور تتعلق بعملية سابقة تندرج في إطار التعاون الدولي لتسليم المجرمين، مضيفة أن هذه العملية، أشرفت عليها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بينما تكلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بقضية ناصر الزفزافي ومن معه.



وبالإضافة إلى الصور تم نشر فيديو على أنه يتعلق بنقل ناصر الزفزافي نحو مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء،الأمر الذي نفاه مصدرنا.



و كان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة ،كشف أنه تم اليوم الاثنين إيقاف المدعو ناصر الزفزافي من أجل الاشتباه في ارتكابه جريمة عرقلة وتعطيل حرية العبادات، وذلك تبعا للبلاغ الصادر بتاريخ 26 ماي 2017 بخصوص الأمر بإلقاء القبض على هذا الشخص.

وذكر الوكيل العام للملك في بلاغ له ، أنه تم إيقاف المعني بالأمر بمعية أشخاص آخرين سلموا للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء للبحث مع الأول بشأن الفعل المشار إليه أعلاه، وللبحث معهم جميعا فيما يشتبه ارتكابه من طرفهم من أفعال تتمثل في المس بالسلامة الداخلية للدولة وأفعال أخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون تحت إشراف هذه النيابة العامة، التي تسهر على مجريات هذا البحث وتحرص على احترام جميع الشكليات والضمانات المقررة لهم قانونا.

وخلص البلاغ إلى أنه سيتم تقديم هؤلاء أمام النيابة العامة فور انتهاء البحث.





