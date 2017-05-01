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عاجل..وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري يُطلق الرصاص على زوجته

بتاريــخ : 29 ماي 2017 / 23:33 عاجل..وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري يُطلق الرصاص على زوجته | دولي
عاجل..وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري يُطلق الرصاص على زوجته
كشف موقع ''النهار'' الجزائري قبل قليل من يومه الاثنين، أن وزير الشؤون الدينية والأوقاف الأسبق، عبد الحفيظ أمقران، أطلق النار على زوجته في منزله بمنطقة بزرالدة غربي العاصمة الجزائر.

"شوف تيفي"

 

كشف موقع "النهار" الجزائري قبل قليل من يومه الاثنين، أن وزير الشؤون الدينية والأوقاف الأسبق، عبد الحفيظ أمقران، أطلق النار على زوجته في منزله بمنطقة بزرالدة غربي العاصمة الجزائر.

وأوضح الموقع ذاته أن الضحية زوجة الوزير الأسبق أصيبت بجروح بعدما اخترقت ثلاث رصاصات خرجت من مسدس زوجها، وقد تمكّنت الزوجة من الانتقال بمفردها إلى مستشفى زرالدة، حيث تلقت الإسعافات الأولية وتجاوزت بعدها مرحلة الخطر، بينما تمّ اقتياد الوزير الأسبق إلى مقر فرقة الشرطة حيث يجري التحقيق معه في ملابسات الحادثة.

 

 

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المغرب شوف تيفي مستشفى عبد الحفيظ أمقران وزير الشؤون الدينية

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