موكب ملكي يطيح بخمسة أمنيين من بينهم شرطيتان ﻿

أطاحت الترتيبات الأمنية للزيارة الملكية للرباط، السبت الماضي، بخمسة أمنيين برتب مختلفة ضمنهم شرطيتان، و أمر عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني بإيداعهم المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة

شوف تيفي:

أطاحت الترتيبات الأمنية للزيارة الملكية للرباط، السبت الماضي، بخمسة أمنيين برتب مختلفة ضمنهم شرطيتان، و أمر عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني بإيداعهم المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة من أجل إعادة التكوين بعد ارتكابهم خروقات وصفت بالجسيمة أثناء تدبيرهم لحركة السير و الجولان بعدد من المدارات الطرقية للعاصمة ،قبيل حلول الموكب الملكي قادما من فاس فور تدشين مشاريع تنموية بالعاصمة العلمية.

و كشف مصدر مطلع ليومية الصباح في عددها الصادر يوم غد الثلاثاء، أن مسؤولا أمنيا رفي المستوى قام صباح السبت الماضي، قام بجولة تفقدية للترتيبات الأمنية تزامنا مع وقت الذروة بشوارع و مدارات الرباط، ليتفاجأ بتقاعس ثلاثة أمنيين عن عملهم بدون مبرر قانوني، كما عاين شرطيتين للمرور تتحدثان لبعضهما، فربط الاتصال بوالي أمن الرباط سلا تمارة الخميسات، الذي حضر تزامنا مع أول أيام رمضان إلى مقر الولاية، و جرى استدعاء رجال الأمن المعنيين و رئيس فصيلة فرقة المرور، للاستماع إلى أقوالهم حول الأخطاء المرتكبة.





