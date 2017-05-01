 هذه حقيقة صور نقل "الزفزافي" بطريقة هوليودية عبر مروحية إلى البيضاء ﻿
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هذه حقيقة صور نقل "الزفزافي" بطريقة هوليودية عبر مروحية إلى البيضاء

بتاريــخ : 29 ماي 2017 / 23:03 هذه حقيقة صور نقل الزفزافي بطريقة هوليودية عبر مروحية إلى البيضاء | مجتمع
هذه حقيقة صور نقل "الزفزافي" بطريقة هوليودية عبر مروحية إلى البيضاء
علمت قناة'' شوف تيفي'' من مصادر خاصة أن الصور و الأخبار التي يتم الترويج لها مساء اليوم الاثنين عبر عدد من المواقع و صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ''فايس بوك'' و التي يقال أنها للمدعو ''ناصر الزفزافي'' ,

شوف تيفي:

 

علمت قناة" شوف تيفي" من مصادر خاصة أن الصور و الأخبار التي يتم الترويج لها مساء اليوم الاثنين عبر عدد من المواقع و صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "فايس بوك" و التي يقال أنها للمدعو "ناصر الزفزافي" , بعناوين مثيرة من قبيل "نقل الزفزافي بطريقة هوليودية غبر مروحية الى البيضاء" , هي أخبار عارية من الصحة و أن الشخص الذي يظهر في الصور لا علاقة له بـ"الزفزافي" .

و ذكرت ذات المصادر أن الشاب الذي يظهر في الصور لا تربطه بالزفزافي أية علاقة و الدليل و بإلقاء نظرة سريعة على الصور يتضح "الوشم" الواضح على جسد الشخص الذي ظهر في إحدى الصور , على خلاف"ناصر الزفزافي" و الذي لا يحمل جسده أي "وشم" مما يحيل أن الصور المسربة هي ربما للحظة توقيف أحد تجار المخدرات .

و أردفت ذات المصادر أن الهدف من تسريب هذه الصور بشكل متعمد في الظرف الحالي غرضه إثارت الفتنة و دغدغة مشاعر بعض من أتباع الموقوف , و كذلك تصوير عملية إعتقال "الزفزافي" وكأنها مرت بطريقة هوليودية و واقع الحال أن عميلة اعتقال "ناصر" و نقله للبيضاء مرت بشكل قانوني عادي احترمت فيه كافة الإجراءات و المساطر الجاري بها العمل في مثل هذه القضايا.

وكان المدعو ناصر الزفزافي، قد وصل صباح اليوم إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، للتحقيق معه من طرف عناصر الشرطة القضائية حول التهم الموجهة إليه بعد توقيفه بمدينة الحسيمة مابعد الساعة السابعة صباحا داخل إحدى الشقق الساحلية رفقة 3 أشخاص آخرين.

و كان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، أعلن اليوم الاثنين إيقاف المدعو ناصر الزفزافي من أجل الاشتباه في ارتكابه جريمة عرقلة وتعطيل حرية العبادات، وذلك تبعا للبلاغ الصادر بتاريخ 26 ماي 2017 بخصوص الأمر بإلقاء القبض على هذا الشخص.

 

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي الحسيمة الزفزافي بشكل قانوني للبلاغ الصادر

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