 بالصور : خبر سار لعشاق المجموعة الأمازيغية ''أودادن'' إليكم التفاصيل ﻿
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بالصور : خبر سار لعشاق المجموعة الأمازيغية ''أودادن'' إليكم التفاصيل

بتاريــخ : 29 ماي 2017 / 20:08 بالصور : خبر سار لعشاق المجموعة الأمازيغية أودادن إليكم التفاصيل | ثقافة و فنون
بالصور : خبر سار لعشاق المجموعة الأمازيغية ''أودادن'' إليكم التفاصيل
بعد قطيعة دامت ثلاث سنوات بين العضوان البارزان في المجموعة الأمازيغية العالمية ''إودادن'' , عادت المياه إلى مجاريها بين الفنان ''عبدالله الفوى'' و الموسيقي من مؤسسي المجموعة ''محمد الجمومخ'' بعد دخول

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر


بعد قطيعة دامت ثلاث سنوات بين العضوان البارزان في المجموعة الأمازيغية العالمية ''إودادن'' , عادت المياه إلى مجاريها بين الفنان ''عبدالله الفوى'' و الموسيقي من مؤسسي المجموعة ''محمد الجمومخ'' بعد دخول أطراف محبة للمجموعة لإنجاح هذا الصلح .


و ذكرت مصادر خاصة لـ''شوف تيفي'' أن عدد من الفنانين و المسؤولين و رجال الأعمال الغيورين على المجموعة قد بادروا إلى عقد الصلح بين الطرفين بعد خصام دام ثلاث سنوات بين ''عبدالله الفوى'' و ''محمد الجمومخ'' بمنزل ''الفوى'' بمدينة أكادير.

و تعد مجموعة ''أودادن'' واحدة من المجموعات الأمازيغية المغربية المشهورة بتاريخ فني ناهز الـ40 سنة أتحفت جمهورها المغربي و العالمي بعدد من القطع و الأغاني الرائعة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

عبدالله الفوى شوف تيفي محمد الجمومخ أودادن

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