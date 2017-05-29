بالصور : خبر سار لعشاق المجموعة الأمازيغية ''أودادن'' إليكم التفاصيل ﻿

بعد قطيعة دامت ثلاث سنوات بين العضوان البارزان في المجموعة الأمازيغية العالمية ''إودادن'' , عادت المياه إلى مجاريها بين الفنان ''عبدالله الفوى'' و الموسيقي من مؤسسي المجموعة ''محمد الجمومخ'' بعد دخول

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر



بعد قطيعة دامت ثلاث سنوات بين العضوان البارزان في المجموعة الأمازيغية العالمية ''إودادن'' , عادت المياه إلى مجاريها بين الفنان ''عبدالله الفوى'' و الموسيقي من مؤسسي المجموعة ''محمد الجمومخ'' بعد دخول أطراف محبة للمجموعة لإنجاح هذا الصلح .



و ذكرت مصادر خاصة لـ''شوف تيفي'' أن عدد من الفنانين و المسؤولين و رجال الأعمال الغيورين على المجموعة قد بادروا إلى عقد الصلح بين الطرفين بعد خصام دام ثلاث سنوات بين ''عبدالله الفوى'' و ''محمد الجمومخ'' بمنزل ''الفوى'' بمدينة أكادير.

و تعد مجموعة ''أودادن'' واحدة من المجموعات الأمازيغية المغربية المشهورة بتاريخ فني ناهز الـ40 سنة أتحفت جمهورها المغربي و العالمي بعدد من القطع و الأغاني الرائعة.