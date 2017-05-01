يا ربي السلامة: ترمضينة خايبة: شخص ذبح زوجته وذبح نفسه بالشارع العام..وهذه هي التفاصيل المروعة ﻿

اهتزت منطقة شبرا الخيمة بمصر، ثالث أيام رمضان، على وقع جريمة قتل بشعة، بطلها زوج، أقدم على ذبح زوجته وقتلها قبل أن يقوم بمحاولة ذبح نفسه، إلا أن مجموعة من الأشخاص، كانوا بعين المكان، تمكنوا من

"شوف تيفي"

اهتزت منطقة شبرا الخيمة بمصر، ثالث أيام رمضان، على وقع جريمة قتل بشعة، بطلها زوج، أقدم على ذبح زوجته وقتلها قبل أن يقوم بمحاولة ذبح نفسه، إلا أن مجموعة من الأشخاص، كانوا بعين المكان، تمكنوا من إنقاذه.

وحسب موقع "أخبارك" المصري فإن اللواء أنور سعيد، مدير أمن القليوبية، توصل بإخبارية بالواقعة، ليتبين له من خلال التحريات توجه شخص بالغ من العمر 35 عامًا بالذهاب إلى مقر إقامة زوجته البالغة من العمر 32 عامًا من أجل ردها إلى عصمته مرة أخرى بعد تطليقها لخلافات زوجية، فنشبت مشادة بينهما تحولت لمشاجرة أخرج فيها الزوج سكينًا من طيات ملابسه وذبحها في الشارع وحاول التخلص من حياته بنفس السكين ولكن أنقذه المارة.

وأكد ذات الموقع أن التحريات، تشير إلى أن العامل ذهب لمنزل أهل زوجته في شبرا الخيمة في ثالث أيام رمضان، وحاول استرضائها وردها فرفضت، فحدثت مشادة بينهما تطورت إلى ذبح زوجته ومحاولة انتحاره، ليتم نقله بواسطة سيارة الإسعاف إلى المستشفى في حالة حرجة.