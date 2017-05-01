الأساتذة المتدربين يعودون للشارع لإنقاذ زملائهم المضربين عن الطعام ﻿

أعلنت تنسيقية الأساتذة المتدربين، في بلاغ لها اليوم الإثنين عن عودتها للشارع يوم الأحد المقبل، إحتجاجا على ترسيب زملائهم الذين يخوضون إضرابا عن الطعام منذ أيام داخل مقر الجمعية المغربية لحقوق

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أعلنت تنسيقية الأساتذة المتدربين، في بلاغ لها اليوم الإثنين عن عودتها للشارع يوم الأحد المقبل، إحتجاجا على ترسيب زملائهم الذين يخوضون إضرابا عن الطعام منذ أيام داخل مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط.



ووفق البلاغ، فقد سطر المجلس الوطني لتنسيقية الأساتذة المتدربين، برنامجا نضاليا يبدأ بمسيرة وطنية الأحد المقبل ابتداءً من الساعة الثالثة بعد الزوال بالرباط، في أفق خطوات أكثر تصعيدا، ضدا على ترسيب 159 أستاذا وأستاذة.



والتمست التنسيقية من الأساتذة المرسبين تعليق "معركة الأمعاء الخاوية" حفاظا على أرواحهم، معلنة أنها تأتي بعد استنفاذ جميع السبل لتنفيذ بنود المحضر القاضي بتوظيف الفوج كاملا، "لكن الجهات المعنية نهجت سياسة الآذان الصماء اتجاه المطالب العدالة" وفق البلاغ.



من جهة ثانية، طالبت المبادرة الوطنية للتضامن مع الأساتذة المتدربين المرسبين، في مراسلة لها إلى وزير التربية الوطنية، بعقد لقاء مستعجل حول وضعية الأساتذة المتدربين المرسبين، من أجل مناقشة تفاصيل القضية وتقديم مقترحات، لإنهاء الأزمة.