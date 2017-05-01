للراغبين في الإلتحاق بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية.. 100 منصب شغل في إنتظاركم إليكم التفاصيل ﻿

شوف تيفي:
ينظم المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ، مباراة لتوظيف 100 منصب شغل في عدد من التخصصات , و فتح المكتب في وجه المترشحين منصب 48 تقني من الدرجة الثالثة سلم 9 , و 28 مهندس دولة من الدرجة الأولى سلم 11 و 17 منصبا لشغل 17 وظيفة طبيب بيطري من الدرجة الأولى سلم 11 .
و أشار المكتب الوطني أن مباراة التوظيف فتحت كذلك في وجه 5 متصرفين من الدرجة الثانية سلم 11 و متصرف واحد سلم 10 إضافة إلى مساعد تقني من الدرجة الثالثة سلم 6.
و قد حدد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تاريخ الأحد 9 يونيو من السنة الحالية كآخر أجل لإرسال طلبات الترشيح .
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.