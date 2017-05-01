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للراغبين في الإلتحاق بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية.. 100 منصب شغل في إنتظاركم إليكم التفاصيل

بتاريــخ : 29 ماي 2017 / 19:36 للراغبين في الإلتحاق بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية.. 100 منصب شغل في إنتظاركم إليكم التفاصيل | مجتمع
للراغبين في الإلتحاق بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية.. 100 منصب شغل في إنتظاركم إليكم التفاصيل
ينظم المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ، مباراة لتوظيف 100 منصب شغل في عدد من التخصصات , و فتح المكتب في وجه المترشحين منصب 48 تقني من الدرجة الثالثة سلم 9 , و 28 مهندس دولة من الدرجة الأولى

شوف تيفي:

ينظم المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ، مباراة لتوظيف 100 منصب شغل في عدد من التخصصات , و فتح المكتب في وجه المترشحين منصب 48 تقني من الدرجة الثالثة سلم 9 , و 28 مهندس دولة من الدرجة الأولى سلم 11 و 17 منصبا لشغل 17 وظيفة طبيب بيطري من الدرجة الأولى سلم 11 .

و أشار المكتب الوطني أن مباراة التوظيف فتحت كذلك في وجه 5 متصرفين من الدرجة الثانية سلم 11 و متصرف واحد سلم 10 إضافة إلى مساعد تقني من الدرجة الثالثة سلم 6.

و قد حدد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تاريخ الأحد 9 يونيو من السنة الحالية كآخر أجل لإرسال طلبات الترشيح .

 

‫شوف تيفي

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المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية شوف تيفي طبيب مهندس

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