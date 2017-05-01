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بالفيديو : فنان مغربي يُهدي أغنية لمعتقلي شبيبة حزب بنكيران

بتاريــخ : 29 ماي 2017 / 19:24 بالفيديو : فنان مغربي يُهدي أغنية لمعتقلي شبيبة حزب بنكيران | ثقافة و فنون
بالفيديو : فنان مغربي يُهدي أغنية لمعتقلي شبيبة حزب بنكيران
أصدر الفنان ''أحمد المغربي'' أغنية جديدة حول موضوع معتقلي ''الفايسبوك'' اختار لها عنوان '' حنا ماناش إرهابيين'' في إشارة لعدد من شبيبة حزب العدالة والتنمية الذين تم اعتقالهم على خلفية ما أسمي بـ''التحريض

شوف تيفي :الفطواكي عبدالقادر


أصدر الفنان "أحمد المغربي" أغنية جديدة حول موضوع معتقلي "الفايسبوك" اختار لها عنوان " حنا ماناش إرهابيين" في إشارة لعدد من شبيبة حزب العدالة والتنمية الذين تم اعتقالهم على خلفية ما أسمي بـ"التحريض على الإرهاب والإشادة باغتيال السفير الروسي" .

وكان الفنان المغربي ابن مدينة جرسيف قد دأب على تقديم أغاني بمحتوى هادف وكلمات محترمة، بالإضافة إلى عدد من الأغاني ذات قيمة وطنية.

و كان الفنان "أحمد المغربي" قد سبق وقدم عددا من الأعمال الفنية لحزب العدالة والتنمية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

أحمد المغربي جرسيف العدالة و التنمية الإرهاب

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