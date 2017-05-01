عاجل..بعد اعتقال الزفزافي: هذا ما يقع بإمزورن بالحسيمة ﻿

تعرف منطقة إمزرون بالحسيمة في هذه اللحظات من يومه الاثنين، تنظيم العشرات من المواطنين وقفة احتجاجية، طالبوا من خلالها بإطلاق سراح الموقوفين على خلفية الأحداث التي شهدتها الحسيمة ومن بينهم المدعو

"شوف تيفي"

تعرف منطقة إمزرون بالحسيمة في هذه اللحظات من يومه الاثنين، تنظيم العشرات من المواطنين وقفة احتجاجية، طالبوا من خلالها بإطلاق سراح الموقوفين على خلفية الأحداث التي شهدتها الحسيمة ومن بينهم المدعو ناصر الزفزافي.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، أعلن إيقاف المدعو ناصر الزفزافي، من أجل الاشتباه في ارتكابه جريمة عرقلة وتعطيل حرية العبادات، وذلك تبعا للبلاغ الصادر بتاريخ 26 ماي 2017 بخصوص الأمر بإلقاء القبض على هذا الشخص.