فيديو صادم: مغربية بوجه مكشوف تبكي بحرقة: ولدي تغتصاب في الحضانة بطنجة ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم، ظهرت خلاله سيدة وهي تكشف قيام شخص باغتصاب طفلها داخل حضانة بمدينة طنجة.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم، ظهرت خلاله سيدة وهي تكشف قيام شخص باغتصاب طفلها داخل حضانة بمدينة طنجة.

وأوضحت المتحدثة، أن المعني بالأمر، هو والد مديرة الحضانة، حيث قام باستدراج ابنها إلى إحدى الغرف، قبل أن يقوم باغتصابه من الدبر، موضحة أنها اكتشفت الواقعة بسبب شعور ابنها بآلام في مؤخرته، وخلال فحصها إياه عثرت على "المني" لتسارع إلى القيام بتحاليل طبية، عززت بها شكاياتها التي تقدمت بها للمصالح الأمنية.

وأكدت هذه السيدة أن المعني بالأمر، أطلق سراحه وحصل على البراءة بعد إيقافه، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنها لن تتنازل عن حق ابنها البالغ من العمر سنتين وثمانية أشهر.