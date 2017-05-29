مروع وبالصور .. ''رموك'' يضع حدا لحياة شابين بعدما دهسهما نواحي الدارالبيضاء ﻿

شهدت الطريق الوطنية الرابطة بين مدينتي البيضاء والجديدة قبل قليل من يومه الاثنين حادثة سير مروعة راح ضحيتها شابان في مقتبل العمر كانا على متن دراجة نارية، بعدما دهستهما شاحنة من الحجم الكبير في

شوف تيفي: ف.ع



شهدت الطريق الوطنية الرابطة بين مدينتي البيضاء والجديدة قبل قليل من يومه الاثنين حادثة سير مروعة راح ضحيتها شابان في مقتبل العمر كانا على متن دراجة نارية، بعدما دهستهما شاحنة من الحجم الكبير في مشهد خطير تقشعر له الأبدان.

وذكرت مصادر ''شوف تيفي'' أن الشابين اللذان قضيا نحبهما في الحادث تتراوح أعمارهم بين 34 و 39 سنة، كانا يحاولان تجاوز إحدى العربات في اتجاه البيضاء قادمين من الجديدة قبل أن تباغتهم الشاحنة الضخمة وتدهسهما على مستوى منطقة ''الدار16''، ليفارقا بعدها الحياة على الفور.

وأفادت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك الملكي حلت بمسرح الحادث من أجل المعاينة وتحرير محاضر الحادثة في حين نقلت جثتي الشابين إلى مستودع الأموات الرحمة بالدارالبيضاء.





