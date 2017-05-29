خطير وبالصورة.. الشرطي الشهير الملولي ينشر صورة خطيرة لأشخاص يحملون السلاح وعلم الانفصاليين بالريف ويكشف علاقتهم بالجزائر ﻿

نشر الشرطي الشهير هشام الملولي على صفحته الرسمية بالفايسبوك من يومه الاثنين، صورة، قال إنها تعود لانفصاليين بالريف، موضحا أنها أثارت رعب وهلع المواطنين بالمغرب، وزعزعة أمن واستقرار البلاد.

"شوف تيفي":

نشر الشرطي الشهير هشام الملولي على صفحته الرسمية بالفايسبوك من يومه الاثنين، صورة، قال إنها تعود لانفصاليين بالريف، موضحا أنها أثارت رعب وهلع المواطنين بالمغرب، وزعزعة أمن واستقرار البلاد.

وأشار هشام الملولي أن خبراء،أكدوا أن الصورة غير مفبركة بعد القيام ببحث دقيق، وقد تم نشرها السنة الماضية على أحد المنصات الخاصة بمحرك البحث غوغل، حيث تبين أن جميعة جزائرية هي من قامت بنشرها.

وكان الشرطي المذكور قد أعلن سابقا في تدوينات له عن غضبه واستيائه الشديد ين من المدعو ناصر الزفزافي، مشيرا إلى أن هذا الأخير والعديد من دعاة الفتنة، يهدفون إلى زعزعة استقرار البلاد.