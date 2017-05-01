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بعد إعتقال ''ناصر الزفزافي''...''إلياس العماري'' يقود وساطة للحوار مع ساكنة الريف

بتاريــخ : 29 ماي 2017 / 17:51 بعد إعتقال ناصر الزفزافي...إلياس العماري يقود وساطة للحوار مع ساكنة الريف | بوليتيك
بعد إعتقال ''ناصر الزفزافي''...''إلياس العماري'' يقود وساطة للحوار مع ساكنة الريف
بعد غيابه الطويل عن التدوين بصفحته على الفايسبوك، كشف إلياس العماري قبل قليل من يومه الإثنين، إنه إتخذ قرارا بقيادة خطوة لفتح حوار بصفته كرئيس للجهة، حول الوضع العصيب بمنطقة الريف.

شوف تيفي

بعد غيابه الطويل عن التدوين بصفحته على الفايسبوك، كشف إلياس العماري قبل قليل من يومه الإثنين، إنه إتخذ قرارا بقيادة خطوة لفتح حوار بصفته كرئيس للجهة، حول الوضع العصيب بمنطقة الريف.

وأفاد العماري من خلال تدوينة مطولة على صفحته بالفايسبوك، بالقول'' لقد اتخذت قرارا بناء على نصائح واتصالات رفاق وأصدقاء لي، من هذه الجهة أو من تلك، وأخذت مبادرة بصفتي رئيسا للجهة لفتح حوار، وجعل الإشراف عليه ليس في يد الجهة فقط، وإنما في يد كل الضمائر الحية، وفي يد كل من يريد مصلحة المنطقة والبلاد..''.

وأضاف العماري بعد ذكر مسار طفولته، بأن '' المبادرة هي خطوة ليست ضد أحد، ولا تنتصر لهذا أو لذاك، بل هي خطوة تنتصر لفضيلة الحوار ونعمة الاستقرار في ظل الكرامة وحقوق الإنسان''. على حد قول العماري في تدوينته.


‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الكرامة الياس العماري التدوينة شوف تيفي

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