 خطير..حضيو راسكم ألـمغاربة : العديد من الدول مْنعات البوطة ديال البلاستيك الجديدة..وها علاش ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..بعد اعتقال الزفزافي: هذا ما يقع بإمزورن بالحسيمة | مجتمع

عاجل..بعد اعتقال الزفزافي: هذا ما يقع بإمزورن بالحسيمة

فيديو صادم: مغربية بوجه مكشوف تبكي بحرقة: ولدي تغتصاب في الحضانة بطنجة | حوادث و حقوق

فيديو صادم: مغربية بوجه مكشوف تبكي بحرقة: ولدي تغتصاب في الحضانة بطنجة

مروع وبالصور .. رموك يضع حدا لحياة شابين بعدما دهسهما نواحي الدارالبيضاء | حوادث و حقوق

مروع وبالصور .. ''رموك'' يضع حدا لحياة شابين بعدما دهسهما نواحي الدارالبيضاء

نسولو الناس:كيفاش جاتكم البرامج الرمضانية فالقنوات العمومية؟ | بووز

نسولو الناس:كيفاش جاتكم البرامج الرمضانية فالقنوات العمومية؟

حلقة جديدة ومباشرة من برنامج المقالب الشهير رامز تحت الأرض (بث مباشر) | منوعات

حلقة جديدة ومباشرة من برنامج المقالب الشهير ''رامز تحت الأرض'' (بث مباشر)

خطير وبالصورة.. الشرطي الشهير الملولي ينشر صورة خطيرة لأشخاص يحملون السلاح وعلم الانفصاليين بالريف ويكشف علاقتهم بالجزائر | مجتمع

خطير وبالصورة.. الشرطي الشهير الملولي ينشر صورة خطيرة لأشخاص يحملون السلاح وعلم الانفصاليين

بعد إعتقال ناصر الزفزافي...إلياس العماري يقود وساطة للحوار مع ساكنة الريف | بوليتيك

بعد إعتقال ''ناصر الزفزافي''...''إلياس العماري'' يقود وساطة للحوار مع ساكنة الريف

خطير..حضيو راسكم ألـمغاربة : العديد من الدول مْنعات البوطة ديال البلاستيك الجديدة..وها علاش | مجتمع

خطير..حضيو راسكم ألـمغاربة : العديد من الدول مْنعات البوطة ديال البلاستيك الجديدة..وها علاش

أشنو قال الدين :واش الصوم بدون صلاة مقبول؟ | بووز

أشنو قال الدين :واش الصوم بدون صلاة مقبول؟

الدولة غير العنيدة

خطير..حضيو راسكم ألـمغاربة : العديد من الدول مْنعات البوطة ديال البلاستيك الجديدة..وها علاش

بتاريــخ : 29 ماي 2017 / 17:50 خطير..حضيو راسكم ألـمغاربة : العديد من الدول مْنعات البوطة ديال البلاستيك الجديدة..وها علاش | مجتمع
خطير..حضيو راسكم ألـمغاربة : العديد من الدول مْنعات البوطة ديال البلاستيك الجديدة..وها علاش
علاقة بقنينات الغاز، التي دخلت الأسواق المغربية يومه الاثنين، كشف موقع جريدة ''المستقبل'' اللبنانية قبل مدة، أن قوارير الغاز المصنوعة من مادة البلاستيك تستعمل في دولتين أوروبيتين فقط هما الدانمارك

"شوف تيفي"

علاقة بقنينات الغاز، التي دخلت الأسواق المغربية يومه الاثنين، كشف موقع جريدة "المستقبل" اللبنانية قبل مدة، أن قوارير الغاز المصنوعة من مادة البلاستيك تستعمل في دولتين أوروبيتين فقط هما الدانمارك والسويد وذلك لملاءمة الطقس فيهما مع مواد البلاستيك، حيث درجة الحرارة لا تتعدى الـ 23 درجة مئوية على مدار السنة، بالإضافة إلى سهولة تعلم الشعب كيفية التعامل الحساس مع هذه القوارير، وسهولة تنظيم القطاعات المرتبطة بالغاز والعاملين عليها في كل من الدانمارك والسويد.

وأوضحت الجريدة اللبنانية أن دولا أوروبية أخرى، وعلى رأسها فرنسا وبريطانيا وإيطاليا، قررت الحفاظ على القوارير المصنوعة من الحديد وذلك لقدرتها على تحمل درجات الحرارة المرتفعة، ولمتانتها ولقدرتها على تحمل الظروف الصعبة.


وأشار الجريدة نفسها إلى أن المملكة العربية السعودية وقطر وإمارة أبو ظبي وإمارة دبي، كانت اتخذت قراراً باستبدال قوارير الغاز المصنوعة من الحديد بأخرى مصنوعة من البلاستيك، إلاّ أنها سرعان ما تراجعت عن قرار الاستبدال وذلك للحفاظ على السلامة العامة، لأن درجة الحرارة في دول الخليج والشرق الأوسط بشكل عام مرتفعة على مدار السنة، وبالتالي تصبح هذه القوارير المصنوعة من البلاستيك قنابل موقوتة قابلة للانفجار، بالإضافة إلى تسببها في ضرر بيئي كبير.

وأكدت الجريدة على أنه بلبنان، قام العمال بتعبئة قنينات الغاز ورميها في سيارات النقل التابعة لها بطريقة عشوائية وغير منظمة لا تعتمد على الحد الأدنى على معايير السلامة العامة، وهو ما لا يتناسب مع القوارير المصنوعة من البلاستيك التي لا تتحمل رميها، مشيرة أيضا إلى أن هذه القنينات لا يمكن وضعها في شرفات المنازل لعدم قدرتها على تحمل الحرارة العالية وهي حساسة جداً كونها قابلة للكسر والذوبان والانفجار.

وطرحت الجريدة السؤال التالي وهو لماذا لم تعتمد هذه القنينات في معظم الدول الأوروبية وغيرها من الدول المتقدمة ولماذا عمدت الكثير من البلدان إلى سحب قنينات الغاز البلاستيكية من الأسواق بعد أن وقعت على عقود لأستيراد هذه القوارير مع شركات عالمية؟، موضحة في جوابها أن الجواب الصريح والبسيط هو أن سلامة وراحة المواطن في كافة دول العالم تأتي في المرتبة الأولى وكون شعوب هذه الدول غير جاهزة وغير مؤهلة حالياً للتعامل مع قوارير البلاستيك، وما يستتبعه هذا الأمر من تعقيدات لوجستية وتنظيمية كبيرة جداً.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الحرارة قنينة الغاز البلاستيكية لبنان الشرق الأوسط

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل..بعد اعتقال الزفزافي: هذا ما يقع بإمزورن بالحسيمة | مجتمع

عاجل..بعد اعتقال الزفزافي: هذا ما يقع بإمزورن بالحسيمة

خطير وبالصورة.. الشرطي الشهير الملولي ينشر صورة خطيرة لأشخاص يحملون السلاح وعلم الانفصاليين بالريف ويكشف علاقتهم بالجزائر | مجتمع

خطير وبالصورة.. الشرطي الشهير الملولي ينشر صورة خطيرة لأشخاص يحملون السلاح وعلم الانفصاليين بالريف ويكشف علاقتهم بالجزائر

عاجل: قبل اعتقاله..حراس الزفزافي هربو عليه | مجتمع

عاجل: قبل اعتقاله..حراس الزفزافي هربو عليه

بعد اعتقال الزفزافي ..الشيخ سار يقرر مقاطعة صلاة الجمعة | مجتمع

بعد اعتقال الزفزافي ..''الشيخ سار'' يقرر مقاطعة صلاة الجمعة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

نسولو الناس:كيفاش جاتكم البرامج الرمضانية فالقنوات العمومية؟ | نسولو الناس
منذ 40 دقيقة

نسولو الناس:كيفاش جاتكم البرامج الرمضانية فالقنوات العمومية؟

أشنو قال الدين :واش الصوم بدون صلاة مقبول؟ | دين يسر

أشنو قال الدين :واش الصوم بدون صلاة مقبول؟

الزفزافي لي كان كيهضر على الفقراء..مْبرع فاليخت وما مسوقش (فيديو) | قنوات أخرى

الزفزافي لي كان كيهضر على الفقراء..مْبرع فاليخت وما مسوقش (فيديو)

بالفيديو..قبل اقتحامه مسجدا بالحسيمة..الزفزافي محيح مع الشيخات | قنوات أخرى

بالفيديو..قبل اقتحامه مسجدا بالحسيمة..الزفزافي محيح مع الشيخات

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل..بعد اعتقال الزفزافي: هذا ما يقع بإمزورن بالحسيمة | مجتمع
منذ 16 دقيقة

عاجل..بعد اعتقال الزفزافي: هذا ما يقع بإمزورن بالحسيمة

فيديو صادم: مغربية بوجه مكشوف تبكي بحرقة: ولدي تغتصاب في الحضانة بطنجة | حوادث و حقوق

فيديو صادم: مغربية بوجه مكشوف تبكي بحرقة: ولدي تغتصاب في الحضانة بطنجة

مروع وبالصور .. رموك يضع حدا لحياة شابين بعدما دهسهما نواحي الدارالبيضاء | حوادث و حقوق

مروع وبالصور .. ''رموك'' يضع حدا لحياة شابين بعدما دهسهما نواحي الدارالبيضاء

نسولو الناس:كيفاش جاتكم البرامج الرمضانية فالقنوات العمومية؟ | بووز

نسولو الناس:كيفاش جاتكم البرامج الرمضانية فالقنوات العمومية؟

﻿ ﻿
اليوم 12:15 GMT

عاجل :بعد اعتقاله بالحسيمة..الزفزافي في ضيافة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.