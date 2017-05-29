بعد اعتقال الزفزافي ..''الشيخ سار'' يقرر مقاطعة صلاة الجمعة ﻿

في خرجة غير محسوبة قرر الداعية ''إلياس الخريسي'' الملقب بـ ''الشيخ سار'' مقاطعة صلاة الجمعة ّإلى أجل غير مسمى، لعدد من الأسباب أبرزها أنه ''لا يريد أن يكون شاهد زور'' حسب تعبيره.

شوف تيفي : ف.ع

في خرجة غير محسوبة قرر الداعية ''إلياس الخريسي'' الملقب بـ ''الشيخ سار'' مقاطعة صلاة الجمعة ّإلى أجل غير مسمى، لعدد من الأسباب أبرزها أنه ''لا يريد أن يكون شاهد زور'' حسب تعبيره.

وكتب ''الشيخ سار'' في تدوينة له عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك : ''قررت مقاطعة خطبة الجمعة إلى أجل غير مسمى في وطني العزيز.. لن أصلي الجمعة في المسجد ولن أسمع للخطبة بعد الآن.. لعدة أسباب لا تخفى عليكم ولا أحب تفصيلها.. ولكن أهمها هو أنني لا أريد أن أكون شاهد زور'' ، مستشهدا بالآية الكريمة (وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا) .

وكتب ''الشيخ السار'' خلال التدوينة المثيرة للجدل ''هذا القرار لا أستبعد أن يكون قرارا غير صائب.. وعلى العموم أنا لست فقيها أو عالم دين أو مفتي.. وهذا قرار شخصي وليس فتوى.. ولا أدعوا غيري لاتخاذ القرار نفسه.. فأنا مستعد لتحمل وِزري وذنبي يوم القيامة .. غفر الله لي.. ولا حول ولا قوة إلا بالله'' .