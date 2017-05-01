عاجل:بعد اعتقاله..طرد جزائري خارج المغرب على خلفية قيامه بإجراء تغطية صحفية دون الحصول على إذن مسبق من السلطات المعنية ﻿

قررت عمالة إقليم الناظور، اليوم الاثنين، طرد مواطن أجنبي من جنسية جزائرية خارج التراب المغربي على خلفية قيامه بإجراء تغطية صحفية دون الحصول على إذن مسبق من السلطات المعنية.

"شوف تيفي"+"و م ع"

قررت عمالة إقليم الناظور، اليوم الاثنين، طرد مواطن أجنبي من جنسية جزائرية خارج التراب المغربي على خلفية قيامه بإجراء تغطية صحفية دون الحصول على إذن مسبق من السلطات المعنية.

وذكر بلاغ لعمالة إقليم الناظور أنه " تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 03-02 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية، قررت عمالة إقليم الناظور، يوم الاثنين 29 ماي 2017 ، طرد مواطن أجنبي من جنسية جزائرية خارج التراب المغربي".

وأضاف المصدر أنه " تم اتخاذ هذا القرار على خلفية قيام المعني بالأمر بإجراء تغطية صحفية دون الحصول على إذن مسبق من السلطات المعنية".



