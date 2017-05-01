خاص...ضغوطات على العثماني لتقديم ملتمس للملك وإنقسام بين قادة الحزب حول هذه الخطوة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن قياديين في حزب العدالة والتنمية، طالبوا سعد الدين العثماني برفع ملتمس للملك محمد السادس للعفو على شبيبة الحزب المتابعين في حالة إعتقال بعد إشادتهم بمقتل السفير الروسي بتركيا.

شوف تيفي





علمت "شوف تيفي" أن قياديين في حزب العدالة والتنمية، طالبوا سعد الدين العثماني برفع ملتمس للملك محمد السادس للعفو على شبيبة الحزب المتابعين في حالة إعتقال بعد إشادتهم بمقتل السفير الروسي بتركيا.



وأفادت مصادر مطلعة، أن دعوة عضو الأمانة العامة للحزب عبد العالي حامي الدين سابقا، بوضع ملتمس للملك من طرف رئيس الحكومة قد وجدت صدى طيب لدى المحسوبين على تيار الممانعة الموالون لعبد الإله بن كيران، فيما يرفض قادة التيار الآخر بزعامة سعد الدين العثماني الفكرة، مؤكدين على أن الخطوة ستجر على الحزب إنتقادات شديدة.



وأوضحت ذات المصادر، أن صراعات خفية قد تنفجر في أية لحظة بين أعضاء الأمانة العامة لحزب المصباح الذين فشلوا في تحديد موعد لإجراء إجتماع للأمانة العامة للحزب منذ عودة عبد الإله بن كيران من أداء العمرة، حيث في كل مرة يتم تحديد يوم الإجتماع يتم تأجيله بسبب فترة التأمل التي مازال لم ينهيها بن كيران.





