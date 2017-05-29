 عاجل وبالصور..بعد اعتقال الزفزافي: هذا هو الجزائري الذي تم اعتقاله وسط نشاط احتجاجي بالناظور ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بعد اعتقال الزفزافي ..الشيخ سار يقرر مقاطعة صلاة الجمعة | مجتمع

بعد اعتقال الزفزافي ..''الشيخ سار'' يقرر مقاطعة صلاة الجمعة

عاجل:بعد اعتقاله..طرد جزائري خارج المغرب على خلفية قيامه بإجراء تغطية صحفية دون الحصول على إذن مسبق من السلطات المعنية | مجتمع

عاجل:بعد اعتقاله..طرد جزائري خارج المغرب على خلفية قيامه بإجراء تغطية صحفية دون الحصول على إذن

خاص...ضغوطات على العثماني لتقديم ملتمس للملك وإنقسام بين قادة الحزب حول هذه الخطوة | بوليتيك

خاص...ضغوطات على العثماني لتقديم ملتمس للملك وإنقسام بين قادة الحزب حول هذه الخطوة

بالفيديو..مَشاهد جد مؤثرة من مقتل شاب بمقبرة الرحمة بالبيضاء في رمضان | بووز

بالفيديو..مَشاهد جد مؤثرة من مقتل شاب بمقبرة الرحمة بالبيضاء في رمضان

بالفيديو:خصائص البوطا الجديدة:ماشي خطر/ماكتفركعش/ وها شحال الثمن ديالها | بووز

بالفيديو:خصائص البوطا الجديدة:ماشي خطر/ماكتفركعش/ وها شحال الثمن ديالها

عاجل وبالصور..بعد اعتقال الزفزافي: هذا هو الجزائري الذي تم اعتقاله وسط نشاط احتجاجي بالناظور | مجتمع

عاجل وبالصور..بعد اعتقال الزفزافي: هذا هو الجزائري الذي تم اعتقاله وسط نشاط احتجاجي بالناظور

في أول فيديو..شوفو البوطا الجديدة ديال البلاستيك في الأسواق المغربية | بووز

في أول فيديو..شوفو البوطا الجديدة ديال البلاستيك في الأسواق المغربية

عاجل وجد خطير..فاجعة تهز مكناس ثالث أيام شهر رمضان.. والضحايا طفلة ورضيع | حوادث و حقوق

عاجل وجد خطير..فاجعة تهز مكناس ثالث أيام شهر رمضان.. والضحايا طفلة ورضيع

عاجل..بعد اعتقاله..هذا هو مصير ناصر الزفزافي | مجتمع

عاجل..بعد اعتقاله..هذا هو مصير ناصر الزفزافي

الدولة غير العنيدة

عاجل وبالصور..بعد اعتقال الزفزافي: هذا هو الجزائري الذي تم اعتقاله وسط نشاط احتجاجي بالناظور

بتاريــخ : 29 ماي 2017 / 16:07 عاجل وبالصور..بعد اعتقال الزفزافي: هذا هو الجزائري الذي تم اعتقاله وسط نشاط احتجاجي بالناظور | مجتمع
عاجل وبالصور..بعد اعتقال الزفزافي: هذا هو الجزائري الذي تم اعتقاله وسط نشاط احتجاجي بالناظور
نشرت صحيفة ''الوطن'' الجزائرية الناطقة باللغة الفرنسية، يومه الاثنين، صورة المدعو '' جمال عليلات''، قالت إنه الصحافي الذي يعمل لصالحها وقد تم اعتقاله، أمس الأحد، وسط نشاط احتجاجي بمدينة الناظور.

"شوف تيفي"

نشرت صحيفة "الوطن" الجزائرية الناطقة باللغة الفرنسية، يومه الاثنين، صورة المدعو " جمال عليلات"، قالت إنه الصحافي الذي يعمل لصالحها وقد تم اعتقاله، أمس الأحد، وسط نشاط احتجاجي بمدينة الناظور.

وكانت السلطات الأمنية بمدينة الناظور، قد اعتقلت ليلة الأحد، مواطنا جزائريا وهو بصدد التقاط مشاهد وتسجيلات مصورة للنشاط الاحتجاجي التي احتضنته المدينة، وحجزت لديه كاميرا رقمية متطورة تتضمن مجموعة من المقاطع التي توثق لمسيرات احتجاجية.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فقد ادعى المواطن الجزائري أنه يعمل مراسلا لصحيفة الوطن الجزائرية، وأن مواكبته للأحداث التي تشهدها مدن الشمال المغربي تتعلق بطبيعة وظيفته، غير أنه لم يتمكن من الإدلاء بأي ترخيص أو اعتماد صادر عن وزارة الاتصال المغربية يبرر ممارسته لنشاط إعلامي بالمغرب.

وأكد المصدر ذاته أن المعني بالأمر، تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، وذلك للتحقق من طبيعة نشاطه بالمغرب، وارتباطاته المُحتملة بالأحداث الجارية بالمنطقة، خصوصا وأنه تبين أنه يقيم بمنزل شخص محسوب على ما يسمى بنشطاء الريف.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الريف الجزائري الناظور الوطن مسيرات احتجاجية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بعد اعتقال الزفزافي ..الشيخ سار يقرر مقاطعة صلاة الجمعة | مجتمع

بعد اعتقال الزفزافي ..''الشيخ سار'' يقرر مقاطعة صلاة الجمعة

عاجل:بعد اعتقاله..طرد جزائري خارج المغرب على خلفية قيامه بإجراء تغطية صحفية دون الحصول على إذن مسبق من السلطات المعنية | مجتمع

عاجل:بعد اعتقاله..طرد جزائري خارج المغرب على خلفية قيامه بإجراء تغطية صحفية دون الحصول على إذن مسبق من السلطات المعنية

عاجل..بعد اعتقاله..هذا هو مصير ناصر الزفزافي | مجتمع

عاجل..بعد اعتقاله..هذا هو مصير ناصر الزفزافي

انفراد بنجلون لـشوف تيفي هذه خصائص البوطا البلاسيكية الجديدة وهذه أثمنتها | مجتمع

انفراد ''بنجلون'' لـ''شوف تيفي'' هذه خصائص البوطا البلاسيكية الجديدة وهذه أثمنتها

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مَشاهد جد مؤثرة من مقتل شاب بمقبرة الرحمة بالبيضاء في رمضان | خارج البلاطو
منذ 44 دقيقة

مَشاهد جد مؤثرة من مقتل شاب بمقبرة الرحمة بالبيضاء في رمضان

في أول فيديو..شوفو البوطا الجديدة ديال البلاستيك في الأسواق المغربية | خارج البلاطو

في أول فيديو..شوفو البوطا الجديدة ديال البلاستيك في الأسواق المغربية

فيديو | الشاب وهيب يغني الدنيا بلا بيك | قنوات أخرى

فيديو | الشاب وهيب يغني ''الدنيا بلا بيك ''

بالفيديو..فنانة جزائرية تفقد أعصابها على الهواء وتتحول الى مصاِرعة !‎ | قنوات أخرى

بالفيديو..فنانة جزائرية تفقد أعصابها على الهواء وتتحول الى مصاِرعة !‎

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بعد اعتقال الزفزافي ..الشيخ سار يقرر مقاطعة صلاة الجمعة | مجتمع
منذ 21 دقيقة

بعد اعتقال الزفزافي ..''الشيخ سار'' يقرر مقاطعة صلاة الجمعة

عاجل:بعد اعتقاله..طرد جزائري خارج المغرب على خلفية قيامه بإجراء تغطية صحفية دون الحصول على إذن مسبق من السلطات المعنية | مجتمع

عاجل:بعد اعتقاله..طرد جزائري خارج المغرب على خلفية قيامه بإجراء تغطية صحفية دون الحصول على إذن

خاص...ضغوطات على العثماني لتقديم ملتمس للملك وإنقسام بين قادة الحزب حول هذه الخطوة | بوليتيك

خاص...ضغوطات على العثماني لتقديم ملتمس للملك وإنقسام بين قادة الحزب حول هذه الخطوة

بالفيديو..مَشاهد جد مؤثرة من مقتل شاب بمقبرة الرحمة بالبيضاء في رمضان | بووز

بالفيديو..مَشاهد جد مؤثرة من مقتل شاب بمقبرة الرحمة بالبيضاء في رمضان

﻿ ﻿
اليوم 12:15 GMT

عاجل :بعد اعتقاله بالحسيمة..الزفزافي في ضيافة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.