عاجل وبالصور..بعد اعتقال الزفزافي: هذا هو الجزائري الذي تم اعتقاله وسط نشاط احتجاجي بالناظور ﻿

نشرت صحيفة ''الوطن'' الجزائرية الناطقة باللغة الفرنسية، يومه الاثنين، صورة المدعو '' جمال عليلات''، قالت إنه الصحافي الذي يعمل لصالحها وقد تم اعتقاله، أمس الأحد، وسط نشاط احتجاجي بمدينة الناظور.

"شوف تيفي"

نشرت صحيفة "الوطن" الجزائرية الناطقة باللغة الفرنسية، يومه الاثنين، صورة المدعو " جمال عليلات"، قالت إنه الصحافي الذي يعمل لصالحها وقد تم اعتقاله، أمس الأحد، وسط نشاط احتجاجي بمدينة الناظور.

وكانت السلطات الأمنية بمدينة الناظور، قد اعتقلت ليلة الأحد، مواطنا جزائريا وهو بصدد التقاط مشاهد وتسجيلات مصورة للنشاط الاحتجاجي التي احتضنته المدينة، وحجزت لديه كاميرا رقمية متطورة تتضمن مجموعة من المقاطع التي توثق لمسيرات احتجاجية.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فقد ادعى المواطن الجزائري أنه يعمل مراسلا لصحيفة الوطن الجزائرية، وأن مواكبته للأحداث التي تشهدها مدن الشمال المغربي تتعلق بطبيعة وظيفته، غير أنه لم يتمكن من الإدلاء بأي ترخيص أو اعتماد صادر عن وزارة الاتصال المغربية يبرر ممارسته لنشاط إعلامي بالمغرب.

وأكد المصدر ذاته أن المعني بالأمر، تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، وذلك للتحقق من طبيعة نشاطه بالمغرب، وارتباطاته المُحتملة بالأحداث الجارية بالمنطقة، خصوصا وأنه تبين أنه يقيم بمنزل شخص محسوب على ما يسمى بنشطاء الريف.