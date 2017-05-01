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عاجل وجد خطير..فاجعة تهز مكناس ثالث أيام شهر رمضان.. والضحايا طفلة ورضيع

بتاريــخ : 29 ماي 2017 / 15:55 عاجل وجد خطير..فاجعة تهز مكناس ثالث أيام شهر رمضان.. والضحايا طفلة ورضيع | حوادث و حقوق
عاجل وجد خطير..فاجعة تهز مكناس ثالث أيام شهر رمضان.. والضحايا طفلة ورضيع
شهدت جماعة الحاج قدور ضواحي مدينة مكناس، يومه الاثنين، فاجعة حقيقية، راح ضحيتها رضيع وطفلة تبلغ من العمر قيد حياتها أربع سنوات، بعد أن دهستهما سيارة خفيفة بطريقة مروعة.

"شوف تيفي"

شهدت جماعة الحاج قدور ضواحي مدينة مكناس، يومه الاثنين، فاجعة حقيقية، راح ضحيتها رضيع وطفلة تبلغ من العمر قيد حياتها أربع سنوات، بعد أن دهستهما سيارة خفيفة بطريقة مروعة.

وحسب مصادر مكناسية فإن شخصا، كان يقود سيارة خفيفة بسرعة جنونية، دهس أسرة مكونة من طفلين ووالدتهما وجدهما، قبل أن يفر إلى وجهة غير معلومة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن سيارة الإسعاف، قامت بنقل والدة الضحيتين وجدهما إلى مستشفى محمد الخامس بمكناس لتلقي الإسعافات الضرورية، بينما تم نقل جثمان الطفلة والرضيعة إلى مستودع الأموات بالمستشفى نفسه.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مكناس سيارة خفيفة المستشفى الطفلة رضيع

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