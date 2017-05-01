مجموعة القرض الفلاحي للمغرب تتوج بجائزة عالمية من قلب الهند إليكم التفاصيل ﻿

حصلت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب على اعتراف دولي جديد بـ''أحمد أباد'' بالهند حيث انعقدت يوم الثلاثاء 23 ماي ، مراسيم تسليم جوائز الدورة الحادية عشر لـ''جائزة المصرفي الإفريقي'' الشهيرة.

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر

حصلت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب على اعتراف دولي جديد بـ"أحمد أباد" بالهند حيث انعقدت يوم الثلاثاء 23 ماي ، مراسيم تسليم جوائز الدورة الحادية عشر لـ"جائزة المصرفي الإفريقي" الشهيرة.

وذكر بلاغ للمجموعة توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه، أن مجموعة القرض الفلاحي للمغرب دخلت في تنافس مع أكبر المؤسسات البنكية بالقارة، وخاصة East African Development Bank و EFG Hermes بمصر، و Guaranty Trust Bank بنيجيريا، KCB Foundation بكينيا، حيث أكّدت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب التزامها الاجتماعي والمالي، وحصلت على كأس "البنك المسؤول اجتماعيا لهذه السنة" بإفريقيا.

وتأتي هذه الجائزة التي تكافئ المقاولات التي تضع معارفها الشمولية، ومواردها وخبراتها في خدمة تحسين شروط حياة الساكنة المهمّشة، اعترافا بالمجهودات المستمرة لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب في مجال الإدماج المالي، والتنمية المستدامة، والمسؤولية المجتمعية والبيئية , وهكذا تمّ الاعتراف بمجموعة القرض الفلاحي للمغرب لجودة أنشطتها، الداخلية أو الخارجية، وخاصة اتجاه صغار الفلاحين، وبالنّظر إلى مهام الخدمة العامة التي تميّزها, وهو الاعتراف الدولي الذي كافئ على الخصوص الانخراط القوي، والمسؤول اجتماعيا، لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب اتّجاه إفريقيا، والذي تجلّى أساسا في مساهمتها في مبادرة تكييف الفلاحة الإفريقية ، وهي المبادرة التي تعتبر المجموعة شريكها المالي.



وينبغي التذكير-يضيف البلاغ- بأنّ مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، سبق أن تمّ تتويجهها على المستوى الوطني من طرف الفدرالية العامة لمقاولات المغرب التي منحتها علامة "المسؤولية المجتمعية للمقاولة" في شهر أبريل 2017.

وكانت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، قد التزمت منذ سنوات بمخطط عمل طموح لتعزيز أدائها بشكل مستدام، وتبنّت ميثاق المسؤولية المجتمعية والبيئية حتّى تكون مختلف التزاماتها واضحة العيان. وهي بذلك، تسلك طريق احترام قواعد السلوك الجيّد، سواء على مستوى حكامتها الداخلية، أو على مستوى علاقاتها اتجاه كافة الأطراف المعنية , واليوم، فإنّ استراتيجية المسؤولية المجتمعية للمقاولة لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب ترتكز على حكامة القُرب، وعلى مقاربة استعراضية، ومصاحبة المشاريع المهيكلة. ومن أجل ذلك، وفّر البنك "منظومة التدبير البيئي والاجتماعي (SGES) بدراسة المشاريع المقترحة للتمويل، ليس فقط بالمنظار الاقتصادي، ولكن أيضا البيئي والمجتمعي.



وتعد "جائزة المصرفي الإفريقي، جائزة تخصص للتعرف على الإصلاحات، والعصرنة السريعة، وتوسّع القطاع البنكي والمالي بإفريقيا، كما تعمل "جائزة المصرفي الإفريقي" على تحديد ومكافأة المؤسسات الإفريقية التي تكون ساهمت في الحفاظ على التفوق، والممارسات الجيدة في مجال الخدمات المالية الإفريقية. هكذا، فإنّها تكافئ 10 أصناف منها : أفضل بنك إفريقي في السنة، أفضل بنك في الإدماج المالي، أفضل وزير في المالية، أفضل محافظ، بنك للسنة.





