انفراد ''بنجلون'' لـ''شوف تيفي'' هذه خصائص البوطا البلاسيكية الجديدة وهذه أثمنتها ﻿

أكد محمد بنجلون رئيس جمعية موزعي الغاز بالمغرب، أن قنينة الغاز البلاستيكية الجديدة، التي شرعت إحدى شركات الغاز في توزيعها أخيرا تتوفر على عدد من الخصائص أهمها أنها مصنوعة من مواد مضادة للانفجار

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر



أكد محمد بنجلون رئيس جمعية موزعي الغاز بالمغرب، أن قنينة الغاز البلاستيكية الجديدة، التي شرعت إحدى شركات الغاز في توزيعها أخيرا تتوفر على عدد من الخصائص أهمها أنها مصنوعة من مواد مضادة للانفجار والاشتعال، بالإضافة إلى خصاص أخرى .

وذكر ''بنجلون'' في اتصال هاتفي بقناة ''شوف تيفي'' أن أثمن القنينة الجديدة بحجم 12 كلغ سيبلغ حوالي 290 درهما وهي قنينات مصنوعة من مواد بلاستيكية شفافة يمكن للمستهلك التعرف على مستوى الغاز بها.

وأفاد ''بنجلون'' خلال الاتصال ذاته أن القنينات الجديدة بدأ العمل بتسويقها من خلال خدمات تهتم بنقل القنينات إلى منازل الزبناء بشكل مباشر على أن يتم تعميم العملية على جميع المحلات التجارية والأسواق بشكل تدريجي بعد أن يعتاد الزبون والبائع على المنتوج الجديد .





