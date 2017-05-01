 انفراد ''بنجلون'' لـ''شوف تيفي'' هذه خصائص البوطا البلاسيكية الجديدة وهذه أثمنتها ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مجموعة القرض الفلاحي للمغرب تتوج بجائزة عالمية من قلب الهند إليكم التفاصيل | اقتصاد

مجموعة القرض الفلاحي للمغرب تتوج بجائزة عالمية من قلب الهند إليكم التفاصيل

انفراد بنجلون لـشوف تيفي هذه خصائص البوطا البلاسيكية الجديدة وهذه أثمنتها | مجتمع

انفراد ''بنجلون'' لـ''شوف تيفي'' هذه خصائص البوطا البلاسيكية الجديدة وهذه أثمنتها

هذا هو مصير مرتكب أخطر جريمة في بداية شهر رمضان ببرشيد+فيديو | حوادث و حقوق

هذا هو مصير مرتكب أخطر جريمة في بداية شهر رمضان ببرشيد+فيديو

إعتقال ناصر الزفزافي يدفع زعماء حراك الحسيمة للتراجع عن الدعوة للإحتجاج | مجتمع

إعتقال ''ناصر الزفزافي'' يدفع زعماء ''حراك الحسيمة'' للتراجع عن الدعوة للإحتجاج

نايضة ما بين القناتين الأولى والأمازيغية بسبب رشيد الوالي وحنان الخضر ! | ثقافة و فنون

نايضة ما بين القناتين الأولى والأمازيغية بسبب رشيد الوالي وحنان الخضر !

هام لساكنة الرباط وسلا..هذا ما تقرر بخصوص توقيت اشتغال ترامواي الرباط-سلا خلال شهر رمضان | مجتمع

هام لساكنة الرباط وسلا..هذا ما تقرر بخصوص توقيت اشتغال ترامواي الرباط-سلا خلال شهر رمضان

عاجل ورسميا...عائلة ناصر الزفزافي تتوصل بخبر إعتقاله وهذا مايجري في محيط منزلها | مجتمع

عاجل ورسميا...عائلة ''ناصر الزفزافي'' تتوصل بخبر إعتقاله وهذا مايجري في محيط منزلها

عاجل: في هذه اللحظات..وصول الزفزافي إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء | مجتمع

عاجل: في هذه اللحظات..وصول الزفزافي إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء

عاجل: ها شحال من واحد شدو مع الزفرافي في الحسيمة | مجتمع

عاجل: ها شحال من واحد شدو مع الزفرافي في الحسيمة

الدولة غير العنيدة

انفراد ''بنجلون'' لـ''شوف تيفي'' هذه خصائص البوطا البلاسيكية الجديدة وهذه أثمنتها

بتاريــخ : 29 ماي 2017 / 15:25 انفراد بنجلون لـشوف تيفي هذه خصائص البوطا البلاسيكية الجديدة وهذه أثمنتها | مجتمع
انفراد ''بنجلون'' لـ''شوف تيفي'' هذه خصائص البوطا البلاسيكية الجديدة وهذه أثمنتها
أكد محمد بنجلون رئيس جمعية موزعي الغاز بالمغرب، أن قنينة الغاز البلاستيكية الجديدة، التي شرعت إحدى شركات الغاز في توزيعها أخيرا تتوفر على عدد من الخصائص أهمها أنها مصنوعة من مواد مضادة للانفجار

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر


أكد محمد بنجلون رئيس جمعية موزعي الغاز بالمغرب، أن قنينة الغاز البلاستيكية الجديدة، التي شرعت إحدى شركات الغاز في توزيعها أخيرا تتوفر على عدد من الخصائص أهمها أنها مصنوعة من مواد مضادة للانفجار والاشتعال، بالإضافة إلى خصاص أخرى .

وذكر ''بنجلون'' في اتصال هاتفي بقناة ''شوف تيفي'' أن أثمن القنينة الجديدة بحجم 12 كلغ سيبلغ حوالي 290 درهما وهي قنينات مصنوعة من مواد بلاستيكية شفافة يمكن للمستهلك التعرف على مستوى الغاز بها.

وأفاد ''بنجلون'' خلال الاتصال ذاته أن القنينات الجديدة بدأ العمل بتسويقها من خلال خدمات تهتم بنقل القنينات إلى منازل الزبناء بشكل مباشر على أن يتم تعميم العملية على جميع المحلات التجارية والأسواق بشكل تدريجي بعد أن يعتاد الزبون والبائع على المنتوج الجديد .



‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

بنجلون شوف تيفي بوطاغاز 12 كلغ

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

إعتقال ناصر الزفزافي يدفع زعماء حراك الحسيمة للتراجع عن الدعوة للإحتجاج | مجتمع

إعتقال ''ناصر الزفزافي'' يدفع زعماء ''حراك الحسيمة'' للتراجع عن الدعوة للإحتجاج

هام لساكنة الرباط وسلا..هذا ما تقرر بخصوص توقيت اشتغال ترامواي الرباط-سلا خلال شهر رمضان | مجتمع

هام لساكنة الرباط وسلا..هذا ما تقرر بخصوص توقيت اشتغال ترامواي الرباط-سلا خلال شهر رمضان

عاجل ورسميا...عائلة ناصر الزفزافي تتوصل بخبر إعتقاله وهذا مايجري في محيط منزلها | مجتمع

عاجل ورسميا...عائلة ''ناصر الزفزافي'' تتوصل بخبر إعتقاله وهذا مايجري في محيط منزلها

عاجل: في هذه اللحظات..وصول الزفزافي إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء | مجتمع

عاجل: في هذه اللحظات..وصول الزفزافي إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو | الشاب وهيب يغني الدنيا بلا بيك | قنوات أخرى
منذ 45 دقيقة

فيديو | الشاب وهيب يغني ''الدنيا بلا بيك ''

بالفيديو..فنانة جزائرية تفقد أعصابها على الهواء وتتحول الى مصاِرعة !‎ | قنوات أخرى

بالفيديو..فنانة جزائرية تفقد أعصابها على الهواء وتتحول الى مصاِرعة !‎

بالفيديو..تسريب فيديو للزفزافي سكران أيام قبل اقتحامه مسجدا بالحسيمة | قنوات أخرى

بالفيديو..تسريب فيديو للزفزافي ''سكران'' أيام قبل اقتحامه مسجدا بالحسيمة

بالفيديو..شاهد لحظة توقيف الزفزافي بالحسيمة | قنوات أخرى

بالفيديو..شاهد لحظة توقيف الزفزافي بالحسيمة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مجموعة القرض الفلاحي للمغرب تتوج بجائزة عالمية من قلب الهند إليكم التفاصيل | اقتصاد
منذ 12 دقيقة

مجموعة القرض الفلاحي للمغرب تتوج بجائزة عالمية من قلب الهند إليكم التفاصيل

انفراد بنجلون لـشوف تيفي هذه خصائص البوطا البلاسيكية الجديدة وهذه أثمنتها | مجتمع

انفراد ''بنجلون'' لـ''شوف تيفي'' هذه خصائص البوطا البلاسيكية الجديدة وهذه أثمنتها

هذا هو مصير مرتكب أخطر جريمة في بداية شهر رمضان ببرشيد+فيديو | حوادث و حقوق

هذا هو مصير مرتكب أخطر جريمة في بداية شهر رمضان ببرشيد+فيديو

إعتقال ناصر الزفزافي يدفع زعماء حراك الحسيمة للتراجع عن الدعوة للإحتجاج | مجتمع

إعتقال ''ناصر الزفزافي'' يدفع زعماء ''حراك الحسيمة'' للتراجع عن الدعوة للإحتجاج

﻿ ﻿
اليوم 12:15 GMT

عاجل :بعد اعتقاله بالحسيمة..الزفزافي في ضيافة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.