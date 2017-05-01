هذا هو مصير مرتكب أخطر جريمة في بداية شهر رمضان ببرشيد+فيديو ﻿

"شوف تيفي"
علمت "شوف تيفي" من مصدرها يومه الاثنين، أن الشخص المتورط في ارتكاب جريمة قتل، هزت أول أيام رمضان ، قام بتسليم نفسه للمصالح الأمنية.
وأوضح المصدر ذاته أن المعطيات الأولى للواقعة، تشير إلى أن المعني بالأمر، أقدم على ارتكاب الجريمة دفاعا عن نفسه، حيث تعرض لهجوم من طرف الضحية وشخصين آخرين اعترضا سبيله من أجل سرقته، ليقوم بتوجيه طعنة مميتة للضحية أسقطته جثة هامدة.
وأكد المصدر ذاته أن المعني بالأمر، تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة، ومن المنتظر أن يتم غدا الثلاثاء، تقديمه أمام وكيل الملك بمحكمة الاستئناف بسطات.
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