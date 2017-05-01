 إعتقال ''ناصر الزفزافي'' يدفع زعماء ''حراك الحسيمة'' للتراجع عن الدعوة للإحتجاج ﻿
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إعتقال ''ناصر الزفزافي'' يدفع زعماء ''حراك الحسيمة'' للتراجع عن الدعوة للإحتجاج

بتاريــخ : 29 ماي 2017 / 14:51 إعتقال ناصر الزفزافي يدفع زعماء حراك الحسيمة للتراجع عن الدعوة للإحتجاج | مجتمع
إعتقال ''ناصر الزفزافي'' يدفع زعماء ''حراك الحسيمة'' للتراجع عن الدعوة للإحتجاج
مباشرة بعد تأكد إعتقال المدعو ''ناصر الزفزافي'' تراجع أنصاره عن الدعوة للإحتجاج مجددا بمدينة الحسيمة، طلبا للإفراج عن زملائهم الذين تم إعتقالهم من طرف الأمن على خلفية الأحداث الأليمة التي عرفتها

شوف تيفي

مباشرة بعد تأكد إعتقال المدعو ''ناصر الزفزافي'' تراجع أنصاره عن الدعوة للإحتجاج مجددا بمدينة الحسيمة، طلبا للإفراج عن زملائهم الذين تم إعتقالهم من طرف الأمن على خلفية الأحداث الأليمة التي عرفتها منطقة الريف مؤخرا.

وقام زملاء ''ناصر الزفزافي'' بسحب جميع التدوينات الفايسبوكية التي سبق وأن أطلقوها منذ يوم أمس الأحد للتظاهر ضد إعتقال زملائهم الذين أضرموا النار بشكل عمدي بمنزل يأوي أفرادا من قوات الأمن بإمزورن شهر مارس الماضي، حيث دقائق فقط بعد تأكد إعتقال الزفزافي حذف الناشطون تدويناتهم.

وحسب آخر المعطيات القادمة من مدينة الحسيمة، فالأمن يواصل البحث والتحقيق مع عدد من المتهمين والمطلوبين للعدالة تحت إشراف النيابة العامة الخاصة.


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اليوم 12:15 GMT

عاجل :بعد اعتقاله بالحسيمة..الزفزافي في ضيافة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء

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