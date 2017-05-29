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نايضة ما بين القناتين الأولى والأمازيغية بسبب رشيد الوالي وحنان الخضر !

بتاريــخ : 29 ماي 2017 / 14:46 نايضة ما بين القناتين الأولى والأمازيغية بسبب رشيد الوالي وحنان الخضر ! | ثقافة و فنون
نايضة ما بين القناتين الأولى والأمازيغية بسبب رشيد الوالي وحنان الخضر !
تسببت برمجة المسلسلات الرمضانية عبر القناتين الأولى والأمازيغية، في وقوع خلاف حول الأحق بالبث خلال وقت الدروة على القناة الأولى مباشرة بعد الإفطار، حيث تباينت الآراء بين مطالب ببث مسلسل ''دار

"شوف تيفي"

تسببت برمجة المسلسلات الرمضانية عبر القناتين الأولى والأمازيغية، في وقوع خلاف حول الأحق بالبث خلال وقت الدروة على القناة الأولى مباشرة بعد الإفطار، حيث تباينت الآراء بين مطالب ببث مسلسل "دار الغزلان" وبين راغب ببث مسلسل "فرصة العمر".

ومن أجل إنهاء هذا الخلاف وللحفاظ على نسبة مشاهدة عالية، قررت القناة الأولى، بث مسلسل "دار الغزلان" على الساعة التاسعة ليلا، بينما تمت برمجة بث مسلسل "فرصة العمر" إلى غاية الساعة الواحدة ليلا على قناة الأمازيغية، وذلك من أجل تجنب بثهما في وقت واحد، وبالتالي تمكين المشاهد من متابعة المسلسلين المذكورين.

تجدر الإشارة إلى أن مسلسل "فرصة العمر" هو من بطولة رشيد الوالي وحنان لخضر، وقد تمت برمجته ضمن الأعمال الرمضانية الخاصة بالقناة الأمازيغية، نظرا لاستخدام أبطاله للهجة الريفية.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي القناة الاولى قناة الأمازيغية رشيد الوالي دار الغزلان

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اليوم 12:15 GMT

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