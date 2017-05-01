هام لساكنة الرباط وسلا..هذا ما تقرر بخصوص توقيت اشتغال ترامواي الرباط-سلا خلال شهر رمضان ﻿

أعلنت شركة ''ترانس ديف''، التي تتولى استغلال ترامواي الرباط-سلا، أنه سيتم تمديد فترة اشتغال قاطرات الترامواي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

"شوف تيفي"

أعلنت شركة "ترانس ديف"، التي تتولى استغلال ترامواي الرباط-سلا، أنه سيتم تمديد فترة اشتغال قاطرات الترامواي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وذكر بلاغ للشركة، أنها ستعدل العرض الزمني لسير الترامواي طيلة شهر رمضان، حيث ستكون الانطلاقة الأولى للقاطرة من محطة حي كريمة بسلا على الساعة السادسة و47 دقيقة، ومن محطة الحسن الثاني على الساعة السادسة و50 دقيقة، ومن محطتي مدينة العرفان ومستشفى مولاي يوسف بالرباط على الساعة السابعة و30 دقيقة.

وأشار البلاغ إلى أن آخر انطلاقة للترامواي ستكون من محطتي حي كريمة والحسن الثاني بسلا على الساعة الحادية عشرة ليلا و10 دقائق، ومن محطة مدينة العرفان بالرباط على الساعة الحادية عشر ليلا و54 دقيقة، ومن محطة مستشفى مولاي يوسف على الساعة الحادية عشرة ليلا و46 دقيقة.

وبخصوص وتيرة مرور الترامواي، أشار البلاغ إلى أن وتيرة المرور على الخط الأول ستكون 10 دقائق حتى الساعة 11 صباحا لتصبح 13 دقيقة إلى غاية الإفطار، وستكون 13 دقيقة على الخط الثاني من ساعة الانطلاق إلى غاية الإفطار، في حين ستكون وتيرة المرور خلال نهاية الأسبوع وأيام العطل 13 دقيقة قبل الإفطار و20 دقيقة بعد الإفطار.

وأفاد المصدر ذاته بأن حركة سير الترامواي ستتوقف يوميا خلال فترة الإفطار لمدة ساعة لتستأنف بعد ذلك بتردد 20 دقيقة.