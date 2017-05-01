عاجل ورسميا...عائلة ''ناصر الزفزافي'' تتوصل بخبر إعتقاله وهذا مايجري في محيط منزلها ﻿

كشف مصدر مطلع، أن عائلة ''ناصر الزفزافي'' توصلت مباشرة بعد إعتقاله بالخبر رسميا من مسؤولين بالمدينة، والذين أكدوا لهم نقله نحو الدار البيضاء لخضوعه للتحقيق من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

شوف تيفي



كشف مصدر مطلع، أن عائلة ''ناصر الزفزافي'' توصلت مباشرة بعد إعتقاله بالخبر رسميا من مسؤولين بالمدينة، والذين أكدوا لهم نقله نحو الدار البيضاء لخضوعه للتحقيق من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.



وأفاد مصدر من الحي الذي يقطن به ''ناصر الزفزافي'' أن العشرات من أصدقائه، حلوا بمنزل العائلة للتأكد من خبر توقيفه ونقله نحو مدينة الدار البيضاء، حيث مازال العديد من شباب الريف يحاولون تكذيب الرواية الرسمية للسلطات القضائية بمدينة الحسيمة والتي أكدت إعتقاله ونقله نحو مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالعاصمة الإقتصادية للمملكة.



وأوضح ذات المصدر، أن العشرات من شباب المدينة يتواجدون في منزل المعتقل '' ناصرالزفزافي'' الذي تنتظره تهم ثقيلة جراء الأحداث الخطيرة التي تزعمها مؤخرا بمدينة الحسيمة.





