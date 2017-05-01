عاجل: في هذه اللحظات..وصول الزفزافي إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء ﻿

علمت ''شوف تيفي، أن المدعو ناصر الزفزافي، وصل في هذه اللحظات إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، للتحقيق معه من طرف عناصر الشرطة القضائية حول التهم الموجهة إليه بعد توقيفه بمدينة

شوف تيفي:



علمت "شوف تيفي، أن المدعو ناصر الزفزافي، وصل في هذه اللحظات إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، للتحقيق معه من طرف عناصر الشرطة القضائية حول التهم الموجهة إليه بعد توقيفه بمدينة الحسيمة على الساعة السابعة صباحا داخل إحدى الشقق الساحلية رفقة 3 أشخاص آخرين.

و كان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، أعلن اليوم الاثنين إيقاف المدعو ناصر الزفزافي من أجل الاشتباه في ارتكابه جريمة عرقلة وتعطيل حرية العبادات، وذلك تبعا للبلاغ الصادر بتاريخ 26 ماي 2017 بخصوص الأمر بإلقاء القبض على هذا الشخص.

وذكر الوكيل العام للملك في بلاغ له،أنه تم إيقاف المعني بالأمر بمعية أشخاص آخرين سلموا للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء للبحث مع الأول بشأن الفعل المشار إليه أعلاه، وللبحث معهم جميعا فيما يشتبه ارتكابه من طرفهم من أفعال تتمثل في المس بالسلامة الداخلية للدولة وأفعال أخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون تحت إشراف هذه النيابة العامة، التي تسهر على مجريات هذا البحث وتحرص على احترام جميع الشكليات والضمانات المقررة لهم قانونا.

وخلص البلاغ إلى أنه سيتم تقديم هؤلاء أمام النيابة العامة فور انتهاء البحث.





