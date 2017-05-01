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عاجل: ها شحال من واحد شدو مع الزفرافي في الحسيمة

بتاريــخ : 29 ماي 2017 / 13:19 عاجل: ها شحال من واحد شدو مع الزفرافي في الحسيمة | مجتمع
عاجل: ها شحال من واحد شدو مع الزفرافي في الحسيمة
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة أنه جرى اليوم الاثنين إيقاف المدعو ناصر الزفزافي رفقة 3 أشخاص آخرين داخل شقة على المنطقة الساحلية بالحسيمة في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين.

شوف تيفي:

علمت "شوف تيفي" من مصادر مطلعة أنه جرى اليوم الاثنين إيقاف المدعو ناصر الزفزافي رفقة 3 أشخاص آخرين داخل شقة على المنطقة الساحلية بالحسيمة في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين.

و أشار بلاغ للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ،أن الموقوفون سُلموا للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء للبحث مع الأول بشأن في ارتكابه جريمة عرقلة وتعطيل حرية العبادات، وللبحث معهم جميعا فيما يشتبه ارتكابه من طرفهم من أفعال تتمثل في المس بالسلامة الداخلية للدولة وأفعال أخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون تحت إشراف هذه النيابة العامة، التي تسهر على مجريات هذا البحث وتحرص على احترام جميع الشكليات والضمانات المقررة لهم قانونا.

وذكر الوكيل العام للملك في بلاغ له ، أنه تم إيقاف المعني بالأمر وخلص البلاغ إلى أنه سيتم تقديم هؤلاء أمام النيابة العامة فور انتهاء البحث.


 

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