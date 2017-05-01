عاجل..هذه هي التهم الموجهة لناصر الزفزافي بعد اعتقاله.. وهاكيفاش شدوه البوليس رفقة مجموعة من الأشخاص ﻿

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة أن توقيف المدعو ناصر الزفزافي، جاء من أجل الاشتباه في ارتكابه جريمة عرقلة وتعطيل حرية العبادات، وذلك تبعا للبلاغ الصادر بتاريخ 26 ماي 2017 بخصوص

"شوف تيفي"

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة أن توقيف المدعو ناصر الزفزافي، جاء من أجل الاشتباه في ارتكابه جريمة عرقلة وتعطيل حرية العبادات، وذلك تبعا للبلاغ الصادر بتاريخ 26 ماي 2017 بخصوص الأمر بإلقاء القبض على هذا الشخص.

وحسب الوكيل العام للملك في بلاغ له ، فقد تم إيقاف المعني بالأمر بمعية أشخاص آخرين سلموا للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء للبحث مع الأول بشأن الفعل المشار إليه أعلاه، وللبحث معهم جميعا فيما يشتبه ارتكابه من طرفهم من أفعال تتمثل في المس بالسلامة الداخلية للدولة وأفعال أخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون تحت إشراف هذه النيابة العامة، التي تسهر على مجريات هذا البحث وتحرص على احترام جميع الشكليات والضمانات المقررة لهم قانونا.

وخلص البلاغ إلى أنه سيتم تقديم هؤلاء أمام النيابة العامة فور انتهاء البحث.



