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عاجل:من الحسيمة :''ناصر الزفزافي'' يصل مدينة الدار البيضاء عبر مروحية خاصة

بتاريــخ : 29 ماي 2017 / 13:02 عاجل:من الحسيمة :ناصر الزفزافي يصل مدينة الدار البيضاء عبر مروحية خاصة | بوليتيك
عاجل:من الحسيمة :''ناصر الزفزافي'' يصل مدينة الدار البيضاء عبر مروحية خاصة
حل في هذه اللحظات المعتقل ''ناصر الزفزافي'' بمطار مدينة الدار البيضاء، عقب إعتقاله صبيحة اليوم الإثنين في ''كابانوا'' إبن عمه ''م. الزفزافي'' الموجود على الشريط الساحلي بمدينة الحسيمة.

شوف تيفي


حل في هذه اللحظات المعتقل ''ناصر الزفزافي'' بمطار مدينة الدار البيضاء، عقب إعتقاله صبيحة اليوم الإثنين في ''كابانو'' إبن عمه ''م. الزفزافي'' الموجود على الشريط الساحلي بمدينة الحسيمة.

ووصل المطلوب للعدالة بعد الأحداث الدامية الأخيرة التي عرفتها مدينة الحسيمة، لمدينة الدار البيضاء، برفقة خمسة أفراد من الشرطة وفق مصادر مطلعة، وكذا مسؤولين أمنيين بلباس مدني.

وسيخضع ''ناصر الزفزافي'' بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لبحث عميق حول التهم الثقيلة الموجهة إليه، باعتباره المسؤول الأول عن الأحداث التي عرفتها مدينة الحسيمة مؤخرا.


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ناصر الزفزافي اللحظات الأمن الدار البيضاء شوف تيفي

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