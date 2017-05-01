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غير سار للمغاربة.. البوطة الجديدة غالية وها شحال الثمن ديالها+صور

بتاريــخ : 29 ماي 2017 / 12:40 غير سار للمغاربة.. البوطة الجديدة غالية وها شحال الثمن ديالها+صور | مجتمع
غير سار للمغاربة.. البوطة الجديدة غالية وها شحال الثمن ديالها+صور
كشفت بعض المعطيات المتداولة أن سعر قنينة الغاز الجديدة ، وهي فارغة، يبلغ 290 درهما، نطرا للمميزات الكثيرة التي تتوفر عليها عكس قنينة الغاز الحديدية التي يبلغ سعرها 120 درهما.

"شوف تيفي"

كشفت بعض المعطيات المتداولة أن سعر قنينة الغاز الجديدة ، وهي فارغة، يبلغ 290 درهما، نطرا للمميزات الكثيرة التي تتوفر عليها عكس قنينة الغاز الحديدية التي يبلغ سعرها 120 درهما.

وحسب ما تم الكشف عنه بخصوص هذه القنينة الجديدة، فإنها تتميز بشكلها الهندسي الذي سيساعد على وضعها في أماكن مختلفة، ومن المحتمل أن تظهر في الأسواق المغربية اليوم الاثنين.

وفور تداول سعر القنينة الجديدة، عبر المغاربة بمواقع التواصل الاجتماعي عن دهشتهم الكبيرة، حيث طالب العديد منهم الشركة المكلفة بإنتاجها بالتخفيض من هذا السعر ومراعاة عدم قدرة بعض المواطنين من اقتنائها.

 

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