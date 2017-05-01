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بتاريــخ : 29 ماي 2017 / 12:35 عاجل: الزفزافي شدوه مع صْحابو فالحسيمة | مجتمع
عاجل: الزفزافي شدوه مع صْحابو فالحسيمة
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة أنه تم اليوم الاثنين إيقاف المدعو ناصر الزفزافي بمعية أشخاص آخرين سلموا للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء للبحث

شوف تيفي:


أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة أنه تم اليوم الاثنين إيقاف المدعو ناصر الزفزافي بمعية أشخاص آخرين سلموا للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء للبحث مع الأول بشأن الفعل المشار إليه أعلاه، وللبحث معهم جميعا فيما يشتبه ارتكابه من طرفهم من أفعال تتمثل في المس بالسلامة الداخلية للدولة وأفعال أخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون تحت إشراف هذه النيابة العامة، التي تسهر على مجريات هذا البحث وتحرص على احترام جميع الشكليات والضمانات المقررة لهم قانونا.

وذكر الوكيل العام للملك في بلاغ له ، أنه تم إيقاف المعني بالأمر وخلص البلاغ إلى أنه سيتم تقديم هؤلاء أمام النيابة العامة فور انتهاء البحث.


 

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