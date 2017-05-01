عاجل :بعد اعتقاله بالحسيمة..الزفزافي في ضيافة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء ﻿

شوف تيفي:
علمت "شوف تيفي، أن المصالح الأمنية اقتادت المدعو ناصر الزفزافي، إلى مدينة الدار البيضاء، للتحقيق معه من طرف عناصر الشرطة القضائية حول التهم الموجهة إليه بعد توقيفه بمدينة الحسيمة على الساعة الرابعة صباحا في إحدى الشقق.
وذكر المصدر, أنه ألقي القبض على ناصر الزفزافي اليوم الاثنين بعد صدور أمر باعتقاله مساء يوم الجمعة حينما قاطع إمام مسجد أثناء إلقائه خطبة الجمعة. واندلعت اشتباكات يوم الجمعة عندما حاولت السلطات إلقاء القبض عليه في منزله بالحسيمة.
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