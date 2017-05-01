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ثلاثة أيام من الحرب بين عصابات التهريب والمخدرات بمخيمات تندوف

بتاريــخ : 29 ماي 2017 / 12:13 ثلاثة أيام من الحرب بين عصابات التهريب والمخدرات بمخيمات تندوف | حوادث و حقوق
ثلاثة أيام من الحرب بين عصابات التهريب والمخدرات بمخيمات تندوف
كشفت مواقع إعلامية جزائرية، عن حرب إمتدت لثلاثة أيام بين عصابات للمخدرات والتهريب داخل مخيمات تندوف، بهدف السيطرة على أهم مواقع التوزيع والتخزين جنوب الجزائر.

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كشفت مواقع إعلامية جزائرية، عن حرب إمتدت لثلاثة أيام بين عصابات للمخدرات والتهريب داخل مخيمات تندوف، بهدف السيطرة على أهم مواقع التوزيع والتخزين جنوب الجزائر.

وأضافت ذات المصادر، أن العصابات دخلت في مناوشات إستعملت فيها أزيد من 40 سيارة رباعية الدفع، وعلى متنها العشرات من سكان مخيمات تندوف، وإمتدت لثلاثة أيام خاصة في مايسمى "بولاية أوسرد والشيخ الحافظ"، حيث سمع دوي إطلاق النار وتبادل الضرب والجرح، ما دفع بقادة ميليشيات البوليساريو إلى التدخل.

وأوضحت ذات المصادر، أن قادة البوليساريو، إتفقوا مع زعماء المافيات التي تنشط بالمنطقة والتي تربطهم بها علاقات قوية، إلى تهدئة الوضع وفك الصراع من دون توقيف ولو عنصر وحيد من العصابات المتناحرة.

وتأتي العملية الجديدة لتكشف بالملموس، عن وجود علاقة قوية بين قادة البوليساريو والعصابات التي تنشط في المنطقة، حيث سبق وأن أوردت تقارير إعلامية دفع زعماء العصابات لإتاواة لفائدة قادة "البوليساريو" لمنحها هامش التحرك بكل حرية في محيط تندوف جنوب الجزائر.


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