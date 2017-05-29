 هام جدا لمستعملي الطريق بفاس .. حذاري من استعمال ''السويكلاص'' في هذه الحالات ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

غير سار للمغاربة.. البوطة الجديدة غالية وها شحال الثمن ديالها+صور | مجتمع

غير سار للمغاربة.. البوطة الجديدة غالية وها شحال الثمن ديالها+صور

عاجل: الزفزافي شدوه مع صْحابو فالحسيمة | مجتمع

عاجل: الزفزافي شدوه مع صْحابو فالحسيمة

عاجل :بعد اعتقاله بالحسيمة..الزفزافي في ضيافة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء | بوليتيك

عاجل :بعد اعتقاله بالحسيمة..الزفزافي في ضيافة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء

ثلاثة أيام من الحرب بين عصابات التهريب والمخدرات بمخيمات تندوف | حوادث و حقوق

ثلاثة أيام من الحرب بين عصابات التهريب والمخدرات بمخيمات تندوف

هام جدا لمستعملي الطريق بفاس .. حذاري من استعمال السويكلاص في هذه الحالات | حوادث و حقوق

هام جدا لمستعملي الطريق بفاس .. حذاري من استعمال ''السويكلاص'' في هذه الحالات

عاجل وحصري.. ها فين شدو ناصر الزفزافي مع الرْبعة ديال الصباح | مجتمع

عاجل وحصري.. ها فين شدو ناصر الزفزافي مع الرْبعة ديال الصباح

هام للمغاربة..قنينة غاز مصنوعة من البلاستيك بالمغرب.. وها الثمن ديالها | مجتمع

هام للمغاربة..قنينة غاز مصنوعة من البلاستيك بالمغرب.. وها الثمن ديالها

عاجل:وزارة الداخلية تُؤكد توقيف ناصر الزفزافي في ثالث أيام رمضان..وهذه هي التفاصيل | مجتمع

عاجل:وزارة الداخلية تُؤكد توقيف ناصر الزفزافي في ثالث أيام رمضان..وهذه هي التفاصيل

عاجل :وفاة رئيس هذه الدولة في ثالث أيام رمضان | دولي

عاجل :وفاة رئيس هذه الدولة في ثالث أيام رمضان

الدولة غير العنيدة

هام جدا لمستعملي الطريق بفاس .. حذاري من استعمال ''السويكلاص'' في هذه الحالات

بتاريــخ : 29 ماي 2017 / 11:57 هام جدا لمستعملي الطريق بفاس .. حذاري من استعمال السويكلاص في هذه الحالات | حوادث و حقوق
هام جدا لمستعملي الطريق بفاس .. حذاري من استعمال ''السويكلاص'' في هذه الحالات
حذر عدد من مستعملي طريق ''ويسلان'' بمدينة فاس، كل السائقين والعابرين لهذا المقطع الطرقي من مغبة الوقوع كضحايا لاعتداءات مفترضة من طرف عدد من المجرمين والذين يستعملون طرق وأساليب مختلقة للاعتداء على

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر


حذر عدد من مستعملي طريق ''ويسلان'' بمدينة فاس، كل السائقين والعابرين لهذا المقطع الطرقي من مغبة الوقوع كضحايا لاعتداءات مفترضة من طرف عدد من المجرمين والذين يستعملون طرق وأساليب مختلقة للاعتداء على السائقين من بينها الرشق بالبيض على الواجهة الأمامية للسيارات.

وذكرت مصادر ''شوف تيفي: أن عددا من مستعملي هذا المقطع الطرقي كانوا قد تعرضوا للسرقة عن طريق رشق واجهات سياراتهم بالبيض مما يحجب الرؤية على سائقي السيارات , حيث يستحيل معه مسح الزجاج بالماسحات الأوتوماتيكية.

وتضيف المصادر ذاتها أنه بعد الرشق بالبيض على الواجهة الأمامية للسيارة ينزل البيض على الزحاجة وينكسر ويتسبب في حجب الرؤية في وجه السائق , الذي و بطبيعة الحال يتوقف من أجل مسح الزجاج حيث يجد في وجهه عناصر إحدى العصابات مدججين بالسيوف لتسلبه أغراضه وأمتعته كما صرح بذلك عدد من الضحايا.
حري بالذكر أن السرقة باستعمال البيض هي وسيلة جديدة اخترعها عصابة السطو والسرقة على مستوى الطرق الوطنية والجهوية والطريق السيار، حيث حذر مستعملو هذه الطريق كل المواطنين من استعمال المساح الأوتوماتيكي في تلك الفترة.


‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

ويسلان شوف تيفي الطرق الوطنية البيض

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

ثلاثة أيام من الحرب بين عصابات التهريب والمخدرات بمخيمات تندوف | حوادث و حقوق

ثلاثة أيام من الحرب بين عصابات التهريب والمخدرات بمخيمات تندوف

عاجل..اعتقال ناصر الزفزافي بعد ثلاثة أيام من اختفائه.. وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

عاجل..اعتقال ناصر الزفزافي بعد ثلاثة أيام من اختفائه.. وهذه هي التفاصيل

خطير نايضة في الحي المحمدي صحاب الفراشة حابسين الطرامواي وها شنو واقع | حوادث و حقوق

خطير ''نايضة'' في الحي المحمدي صحاب ''الفراشة'' حابسين الطرامواي وها شنو واقع

عاجل وحصري.. اعتقال جزائري وسط المشاركين في نشاط احتجاجي بالناظور..وهذه هي التفاصيل المثيرة | حوادث و حقوق

عاجل وحصري.. اعتقال جزائري وسط المشاركين في نشاط احتجاجي بالناظور..وهذه هي التفاصيل المثيرة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

حسن الفد عين السبع (فيديو) | قنوات أخرى
منذ 4 ساعات

حسن الفد عين السبع (فيديو)

رامز تحت الأرض - الحلقة 2 كاملة محمود كهربا ومؤمن زكريا (فيديو) | قنوات أخرى

رامز تحت الأرض - الحلقة 2 كاملة محمود كهربا ومؤمن زكريا (فيديو)

الصين بصدد افتتاح دولاب هواء فريد من نوعه بشبكة واي فاي | قنوات أخرى

الصين بصدد افتتاح ''دولاب هواء'' فريد من نوعه بشبكة واي فاي

الوقت الذي يبدع فيه عقلك هل فعلا تجد راحتك في الإبداع في هذا الوقت..!! (فيديو) | قنوات أخرى

الوقت الذي يبدع فيه عقلك هل فعلا تجد راحتك في الإبداع في هذا الوقت..!! (فيديو)

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

غير سار للمغاربة.. البوطة الجديدة غالية وها شحال الثمن ديالها+صور | مجتمع
منذ 4 دقائق

غير سار للمغاربة.. البوطة الجديدة غالية وها شحال الثمن ديالها+صور

عاجل: الزفزافي شدوه مع صْحابو فالحسيمة | مجتمع

عاجل: الزفزافي شدوه مع صْحابو فالحسيمة

عاجل :بعد اعتقاله بالحسيمة..الزفزافي في ضيافة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء | بوليتيك

عاجل :بعد اعتقاله بالحسيمة..الزفزافي في ضيافة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء

ثلاثة أيام من الحرب بين عصابات التهريب والمخدرات بمخيمات تندوف | حوادث و حقوق

ثلاثة أيام من الحرب بين عصابات التهريب والمخدرات بمخيمات تندوف

﻿ ﻿
اليوم 12:15 GMT

عاجل :بعد اعتقاله بالحسيمة..الزفزافي في ضيافة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.