هام جدا لمستعملي الطريق بفاس .. حذاري من استعمال ''السويكلاص'' في هذه الحالات ﻿

حذر عدد من مستعملي طريق ''ويسلان'' بمدينة فاس، كل السائقين والعابرين لهذا المقطع الطرقي من مغبة الوقوع كضحايا لاعتداءات مفترضة من طرف عدد من المجرمين والذين يستعملون طرق وأساليب مختلقة للاعتداء على

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر



حذر عدد من مستعملي طريق ''ويسلان'' بمدينة فاس، كل السائقين والعابرين لهذا المقطع الطرقي من مغبة الوقوع كضحايا لاعتداءات مفترضة من طرف عدد من المجرمين والذين يستعملون طرق وأساليب مختلقة للاعتداء على السائقين من بينها الرشق بالبيض على الواجهة الأمامية للسيارات.

وذكرت مصادر ''شوف تيفي: أن عددا من مستعملي هذا المقطع الطرقي كانوا قد تعرضوا للسرقة عن طريق رشق واجهات سياراتهم بالبيض مما يحجب الرؤية على سائقي السيارات , حيث يستحيل معه مسح الزجاج بالماسحات الأوتوماتيكية.

وتضيف المصادر ذاتها أنه بعد الرشق بالبيض على الواجهة الأمامية للسيارة ينزل البيض على الزحاجة وينكسر ويتسبب في حجب الرؤية في وجه السائق , الذي و بطبيعة الحال يتوقف من أجل مسح الزجاج حيث يجد في وجهه عناصر إحدى العصابات مدججين بالسيوف لتسلبه أغراضه وأمتعته كما صرح بذلك عدد من الضحايا.

حري بالذكر أن السرقة باستعمال البيض هي وسيلة جديدة اخترعها عصابة السطو والسرقة على مستوى الطرق الوطنية والجهوية والطريق السيار، حيث حذر مستعملو هذه الطريق كل المواطنين من استعمال المساح الأوتوماتيكي في تلك الفترة.



