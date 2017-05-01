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عاجل وحصري.. ها فين شدو ناصر الزفزافي مع الرْبعة ديال الصباح

بتاريــخ : 29 ماي 2017 / 11:45 عاجل وحصري.. ها فين شدو ناصر الزفزافي مع الرْبعة ديال الصباح | مجتمع
عاجل وحصري.. ها فين شدو ناصر الزفزافي مع الرْبعة ديال الصباح
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر حسيمية أنه تم اعتقال ناصر الزفزافي، على الساعة الرابعة صباحا من يومه الاثنين، داخل أحد المنازل الموجودة بالقرب من شاطىء صفيحات بالحسيمة.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصادر حسيمية أنه تم اعتقال ناصر الزفزافي، على الساعة السابعة صباحا من يومه الاثنين، داخل أحد المنازل الموجودة بالقرب من شاطىء صفيحات بالحسيمة.

وأكدت المصادر ذاتها أن الشاطئ والمناطق المحيطة به، عرفت صباح اليوم الاثنين، تواجدا كثيفا لرجال الشرطة، وهو ما يؤكد أن اعتقال الزفزافي كان بهذه المنطقة.

وكانت وكالة فرانس بريس، قد كشفت نقلا عن مصدر حكومي، أن المصالح الأمنية، أوقفت ناصر الزفزافي صباح يومه الاثنين، بعد ثلاثة ايام من البحث عقب اختفائه مباشرة بعد واقعة المسجد التي أهان فيها خطيب صلاة الجمعة.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي ناصر الزفزافي الحسيمة المصالح الأمنية المسجد

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