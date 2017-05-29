هام للمغاربة..قنينة غاز مصنوعة من البلاستيك بالمغرب.. وها الثمن ديالها ﻿

من المنتظر أن تعرف الأسواق المغربية، يومه الاثنين، ظهور قنينة غاز جديدة من الحجم الكبير مصنوعة من البلاستيك، والتي سيتم اعتمادها مستقبلا كبديل للقنينة الحديدية.

"شوف تيفي"

من المنتظر أن تعرف الأسواق المغربية، يومه الاثنين، ظهور قنينة غاز جديدة من الحجم الكبير مصنوعة من البلاستيك، والتي سيتم اعتمادها مستقبلا كبديل للقنينة الحديدية.

وحسب ما تم الكشف عنه بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص هذه القنينة الجديدة، التي تتميز بشكل هندسي الذي سيساعد على وضعها في أماكن مختلفة، فإن سعر بيع القنينة الواحدة وهي فارغة سيبلغ أكثر من 200 درهم، لتفوق بذلك سعر القنينة الحديدية الذي يبلغ حوالي 120 درهما.