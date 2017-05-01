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بتاريــخ : 29 ماي 2017 / 11:20 عاجل:وزارة الداخلية تُؤكد توقيف ناصر الزفزافي في ثالث أيام رمضان..وهذه هي التفاصيل | مجتمع
عاجل:وزارة الداخلية تُؤكد توقيف ناصر الزفزافي في ثالث أيام رمضان..وهذه هي التفاصيل
كما سبق و أشارت لذلك ''شوف تيفي'' أوقفت الشرطة صباح يومه الاثنين ناصر الزفزافي، زعيم الحراك الشعبي الذي يشهده الريف منذ أكثر من ستة أشهر، بحسب ما أعلن مصدر حكومي لوكالة فرانس بريس الفرنسية.

"شوف تيفي"

كما سبق و أشارت لذلك "شوف تيفي" أوقفت الشرطة صباح يومه الاثنين ناصر الزفزافي، زعيم الحراك الشعبي الذي يشهده الريف منذ أكثر من ستة أشهر، بحسب ما أعلن مصدر حكومي لوكالة فرانس بريس الفرنسية.

وقال المصدر للوكالة "لقد أوقف الزفزافي" الذي كان ملاحقا من طرف القضاء منذ مساء الجمعة بتهمة تهجمه على إمام مسجد أثناء إلقائه خطبة الجمعة.

وأكد مسؤول في وزارة الداخلية لوكالة فرانس برس أيضا توقيف الزفزافي.

وأوضحت الوكالة الفرنسية أن الزفزافي، وهو عاطل عن العمل في التاسعة والثلاثين من العمر تحول إلى رمز للتحركات الشعبية التي تسمى "الحراك" بالحسيمة منذ واقعة محسن فكري.

وأشارت الوكالة إلى أن قوات الأمن ، كانت تبحث منذ مساء الجمعة عن الزفزافي بتهمة التهجم على إمام مسجد أثناء إلقائه خطبة الجمعة، وقد تمكن من الإفلات من الشرطة أولا، وفي آخر تسجيل فيديو نشره الجمعة، دعا إلى "المحافظة على الطابع السلمي للمسيرات".

وأكدت الوكالة أن الحكومة، بادرت إلى عدد من الإعلانات المتعلقة بتنمية اقتصاد المنطقة، مرسلة وفودا وزارية في الأشهر الستة الأخيرة، وقد أحيت في الأسابيع الأخيرة سلسلة من المشاريع التنموية للمنطقة معتبرة أنها "أولوية استراتيجية"، وأكدت أنها "تشجع ثقافة الحوار".

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي ناصر الزفزافي خطبة الجمعة اللحكومة المغربية المسيرات الريف مسجد

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