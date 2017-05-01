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بتاريــخ : 29 ماي 2017 / 10:59 عاجل :وفاة رئيس هذه الدولة في ثالث أيام رمضان | دولي
عاجل :وفاة رئيس هذه الدولة في ثالث أيام رمضان
توفي رئيس الوزراء اليوناني الأسبق قسطنطين ميتسوتاكيس صباح اليوم الاثنين عن سن 98 عاما وفق ما أعلنت اسرته.

شوف تيفي: وكالات

توفي رئيس الوزراء اليوناني الأسبق قسطنطين ميتسوتاكيس صباح اليوم الاثنين عن سن 98 عاما وفق ما أعلنت اسرته.

وقالت عائلة ميتسوتاكيس في بيان إنه "توفي عند الساعة الواحدة محاطا بالأشخاص الذين كان يحبهم ويحبونه".

وميتسوتاكيس المولود في 1918 بخانيا بجزيرة كريت انسحب من الحياة السياسية في 2004 بعدما شغل مقعدا في البرلمان لأطول ولاية في اليونان .

وكان السياسي المحافظ رئيسا للوزراء من 1990 الى 1993 ونائبا من دون انقطاع منذ 1946، باستثناء سبع سنوات خلال فترة الحكم العسكري من 1967 الى 1974 .

وفي عام 1965 قاد مجموعة من المنشقين الذين تخلوا عن الحكومة الليبرالية للاتحاد المركزي بقيادة جورج باباندريو بعد صراع على السيطرة على القوات المسلحة. واعتقل جنبا إلى جنب مع غيره من السياسيين في بداية ديكتاتورية استمرت سبع سنوات في 1967 لكنه نجح في الفرار الى باريس حيث عاش حتى عودته الى اليونان مع عودة الديموقراطية في العام 1974 .

وعلى الرغم من تبنيه الديموقراطية، اصبح هدفا ليسار الوسط اليوناني لانه لعب دورا في اسقاط حكومة جورج باباندريو في 1965 .

ينحدر ميتسوتاكيس الذي كان حفيد احد ابناء شقيقات رجل الدولة اليوناني اليفثيريوس فينيتسيلوس ميتسوتاكيس، لعائلة تتمتع بنفوذ كبير في جزيرة كريت .

ويعمل اثنان من ابنائه الاربعة في السياسة والبرلمان. فابنه كيرياكوس تولى قيادة حزب الديموقراطية الجديدة في 2006 وابنته دورا كانت رئيسة لبلدية أثينا ووزيرة للخارجية .


 

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