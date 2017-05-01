عاجل .. تفاصيل جديدة حول اعتقال ناصر الزفزافي ﻿

أكدت ''وكالة فرانس بريس، قبل قليل من يومه الاثنين، أن الشرطة المغربية، أوقفت صباح يومه الاثنين ناصر الزفزافي، زعيم الحراك الذي شهده الريف منذ أكثر من ستة أشهر، بحسب ما أعلنه مصدر حكومي.

"شوف تيفي"

أكدت "وكالة فرانس بريس، قبل قليل من يومه الاثنين، أن الشرطة المغربية، أوقفت صباح يومه الاثنين ناصر الزفزافي، زعيم الحراك الذي شهده الريف منذ أكثر من ستة أشهر، بحسب ما أعلنه مصدر حكومي.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس "لقد أوقف زفزافي" الذي كان ملاحقا من القضاء منذ مساء الجمعة بتهمة اقتحامه مسجدا أثناء إلقاء الخطيب خطبة الجمعة.

وأكد مسؤول في وزارة الداخلية لوكالة فرانس برس أيضا توقيف الزفزافي.