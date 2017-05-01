زبناء الطرامواي ''ترمضنو'' هذا الصباح ووقفو حركة السير مع صحاب الفراشة+ تفاصيل جديدة ﻿

علمت شوف تيفي قبل قليل من يومه الإثنين، أن عدد من زبناء طرامواي البيضاء انضموا صباح اليوم إلى أصحاب الفراشة و قاموا بتوقيف حركة الطرام لمدة 90 دقيقة و ذلك بسبب التوقيت الرمضاني.

شوف تيفي:

علمت شوف تيفي قبل قليل من يومه الإثنين، أن عدد من زبناء طرامواي البيضاء انضموا صباح اليوم إلى أصحاب الفراشة و قاموا بتوقيف حركة الطرام لمدة 90 دقيقة و ذلك بسبب التوقيت الرمضاني.

و ذكرت مصادر خاصة أن الزبناء عرقلوا حركة المرور في اتجاه عين الدئاب و الكليات لمدة 90 دقيقة حيث وقفت العربات في مشهد فوضوي لم تشهد له حركة الطرامواي مثيلا منذ 2012 .

وأفادت المصادر أن بعض الزبناء لم يتقبلوا التوقيت الرمضاني والذي اعتادت الإدارة العمل به و الذي يتجلى في إطلاق أولى العربات على الساعة 6 و النصف عوض 5 و النصف.

و أفادت ذات المصدر أن الأمن نجح في ثني المحتجين عن استمرارهم في توقيف الحركة حيث عادت الأمور إلى طبيعتها تدريجيا يضيف المصدر.

و قد شهدت مدينة البيضاء مشكل تنقل حقيقي هذا الصباح جعل عدد من المواطنين يتأخرون عن الوصول إلى مقر عملهم في الوقت المطلوب.