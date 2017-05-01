عاجل..اعتقال ناصر الزفزافي بعد ثلاثة أيام من اختفائه.. وهذه هي التفاصيل ﻿

كشفت وكالة فرانس بريس قبل قليل من يومه الاثنين، نقلا عن مصدر حكومي مغربي، أن السلطات، تمكنت من أعتقال ناصر زفزافي زعيم الحراك في الحسيمة.

''شوف تيفي''

كشفت وكالة فرانس بريس قبل قليل من يومه الاثنين، نقلا عن مصدر حكومي مغربي، أن السلطات، تمكنت من أعتقال ناصر زفزافي زعيم الحراك في الحسيمة.

وكان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة، قد أمر الجمعة الماضي، بإيقاف ناصر الزفزافي وتقديمه أمام النيابة العامة، عقب قيامه رفقة مجموعة من الأشخاص على عرقلة حرية العبادات وتعطيلها أثناء صلاة الجمعة.

وأوضح بلاغ للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه، أن الزفزافي أقدم على منع الإمام من إكمال خطبته وألقى داخل المسجد خطابا تحريضيا أهان فيه الإمام، وأحدث إضطرابا أخل بهدوء العبادو ووقارها وقدسيتها، حيث فوت على الآخرين صلاة آخر جمعة من شهر شعبان.



