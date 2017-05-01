خطير ''نايضة'' في الحي المحمدي صحاب ''الفراشة'' حابسين الطرامواي وها شنو واقع ﻿

شوف تيفي:ف.ع
تشهد حركة الطرامواي في هذه الاثناء توقفا في الخطوط المؤدية من سيدي مومن إلى وسط المدينة و تشهد عدد من المحطات اكتضاضا و فوضى بسبب توقف جل العربات على مستوى محطاتها و ذلك بسبب احتجاج عدد من الباعة المتجولين ''صحاب الفراشة'' و توقيفهم حركة السير على مستوى محطة الحي المحمدي.
و ذكرت مصادر شوف تيفي أن الأوضاع متوترة إلى حدود الساعة بسبب تجمهر الباعة على سكة الطرام و عدم السماح بمروره، و ذلك احتجاجا منهم على قرار منعهم من مزاولة تجارتهم و حرمانهم من عرضها كما كان معمولا به ، وأضاف المصدر أن الباعة يطالبون بحضور عامل المنطقة قصد الاستماع إليهم و تحقيق مطالبهم .
و قد شكل هذا التوقف مشاكل كبيرة لعدد من الموظفين و الطلبة الذين تأخروا عن مقرات عملهم وجامعاتهم فيما كبد إدارة الطرام خسائر مادية .
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.