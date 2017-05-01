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خطير ''نايضة'' في الحي المحمدي صحاب ''الفراشة'' حابسين الطرامواي وها شنو واقع

بتاريــخ : 29 ماي 2017 / 09:53 خطير نايضة في الحي المحمدي صحاب الفراشة حابسين الطرامواي وها شنو واقع | حوادث و حقوق
خطير ''نايضة'' في الحي المحمدي صحاب ''الفراشة'' حابسين الطرامواي وها شنو واقع
تشهد حركة الطرامواي في هذه الاثناء توقفا في الخطوط المؤدية من سيدي مومن إلى وسط المدينة و تشهد عدد من المحطات اكتضاضا و فوضى بسبب توقف جل العربات على مستوى محطاتها و ذلك بسبب احتجاج عدد من الباعة

شوف تيفي:ف.ع

تشهد حركة الطرامواي في هذه الاثناء توقفا في الخطوط المؤدية من سيدي مومن إلى وسط المدينة و تشهد عدد من المحطات اكتضاضا و فوضى بسبب توقف جل العربات على مستوى محطاتها و ذلك بسبب احتجاج عدد من الباعة المتجولين ''صحاب الفراشة'' و توقيفهم حركة السير على مستوى محطة الحي المحمدي.

و ذكرت مصادر شوف تيفي أن الأوضاع متوترة إلى حدود الساعة بسبب تجمهر الباعة على سكة الطرام و عدم السماح بمروره، و ذلك احتجاجا منهم على قرار منعهم من مزاولة تجارتهم و حرمانهم من عرضها كما كان معمولا به ، وأضاف المصدر أن الباعة يطالبون بحضور عامل المنطقة قصد الاستماع إليهم و تحقيق مطالبهم .

و قد شكل هذا التوقف مشاكل كبيرة لعدد من الموظفين و الطلبة الذين تأخروا عن مقرات عملهم وجامعاتهم فيما كبد إدارة الطرام خسائر مادية .

‫شوف تيفي

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طرام شوف تيفي الحي محمدي الفراشة

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