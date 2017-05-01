مثير..أستاذ حصلوه كيتسول.. وها شنو وقع ليه ﻿

''شوف تيفي''
كشفت وسائل إعلام أردنية، يومه الأحد أن مصدرا مسؤولا في وزارة التنمية الاجتماعية، أكد ضبط فرق مكافحة التسول موظفا يعمل بوظيفة ''أستاذ'' يتسول في منطقة الصويفية بالأردن.
وأضافت المصادر ذاتها أن الشخص المذكور تم وضعه بالمركز الأمني قبل تحويله إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.
وأكدت ذات المصادر إلى أن هذه الحادثة تعتبر الأولى من نوعها التي تحدث في المملكة الأردنية.
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