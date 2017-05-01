حلقة الصنهاجي وعمر لطفي في برنامج ''كي كنتي كي وليتي'' على دوزيم تحقق نسبة مشاهدة عالية ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن حلقة سعيد الصنهاجي وعمر لطفي في برنامج ''كي كنتي كي وليتي'' التي بثت على القناة الثانية ''دوزيم'' خلال ليلة أول أيام شهر رمضان ، حققت رقما قياسيا، حيث تابعها أزيد من 5 ملايين مشاهد.

''شوف تيفي''



علمت ''شوف تيفي'' أن حلقة سعيد الصنهاجي وعمر لطفي في برنامج ''كي كنتي كي وليتي'' التي بثت على القناة الثانية ''دوزيم'' خلال ليلة أول أيام شهر رمضان ، حققت رقما قياسيا، حيث تابعها أزيد من 5 ملايين مشاهد.



وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن الحلقة التي عرفت مشاركة أسرتي الفنانين المذكورين، تعتبر من أكثر الحلقات مشاهدة، منذ انطلاق بث برنامج ''كي كونتي كي وليتي'' على القناة الثانية.