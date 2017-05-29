بالصورة.. شاهد لأول مرة جدة سعد المجرد.. وها شنو قال عليها ولدها البشير عبدو ﻿

نشر الفنان المغربي البشير عبدو على صفحته الرسمية بالفايسبوك، قبل قليل، صورة جديدة له، جمعته بوالدته، وهي الصورة التي أرفقها بتعليق، عبر من خلاله عن حبه الكبير لوالدته.

''شوف تيفي''

نشر الفنان المغربي البشير عبدو على صفحته الرسمية بالفايسبوك، قبل قليل، صورة جديدة له، جمعته بوالدته، وهي الصورة التي أرفقها بتعليق، عبر من خلاله عن حبه الكبير لوالدته.

وكتب البشير عبدو إلى جانب صورة والدته بمناسبة عيد الأم الذي احتفلت به أمس الأحد العديد من الدول الغربية: '' كل عام و أنت بألف خير أمي، الله يمتعني برضاك و يطول ف عمرك ، و إنما رضا الله برضا الوالدين، الله يخليك لينا و يخلي ليكم أمهاتكم، ومن فقدها الله يرحمها ..الله يسمح لينا من الوالدين''.

وتفاعل عدد من النشطاء مع صورة والدة البشير عبدو وجدة الفنان سعد المجرد، متمنين لها دوام الصحة والسلامة رفقة أسرتها الصغيرة المكونة من سعد والبشير ونزهة الركراكي.