 بالصورة.. شاهد لأول مرة جدة سعد المجرد.. وها شنو قال عليها ولدها البشير عبدو ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصورة.. شاهد لأول مرة جدة سعد المجرد.. وها شنو قال عليها ولدها البشير عبدو | ثقافة و فنون

بالصورة.. شاهد لأول مرة جدة سعد المجرد.. وها شنو قال عليها ولدها البشير عبدو

بالصور..البيضاء والرباط وطنجة والناظور وأجدير: مدن عاشت على وقع وقفات احتجاجية تضامنية مع الحسيمة | مجتمع

بالصور..البيضاء والرباط وطنجة والناظور وأجدير: مدن عاشت على وقع وقفات احتجاجية تضامنية مع الحسيمة

رسميا...لاوجود لإعتقالات وإصابات بعد الوقفة الإحتجاجية بمدينة طنجة | بوليتيك

رسميا...لاوجود لإعتقالات وإصابات بعد الوقفة الإحتجاجية بمدينة طنجة

عاجل وحصري.. اعتقال جزائري وسط المشاركين في نشاط احتجاجي بالناظور..وهذه هي التفاصيل المثيرة | حوادث و حقوق

عاجل وحصري.. اعتقال جزائري وسط المشاركين في نشاط احتجاجي بالناظور..وهذه هي التفاصيل المثيرة

عاجل وهام للمغاربة..بعد يومين من حلول رمضان: جمعية فلكية مغربية تكشف عن تاريخ أول أيام عيد الفطر بالمغرب | مجتمع

عاجل وهام للمغاربة..بعد يومين من حلول رمضان: جمعية فلكية مغربية تكشف عن تاريخ أول أيام عيد الفطر

عاجل...اعتداء لفظي على نبيلة منيب خلال الوقفة التضامنية مع الحسيمة بالبيضاء | مجتمع

عاجل...اعتداء لفظي على نبيلة منيب خلال الوقفة التضامنية مع الحسيمة بالبيضاء

عاجل..بعد الحسيمة وطنجة والبيضاء: وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالرباط+صور | مجتمع

عاجل..بعد الحسيمة وطنجة والبيضاء: وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالرباط+صور

عاجل..بعد الحسيمة: تنظيم وقفة احتجاجية بمدينة الدار البيضاء في هذه اللحظات وسط استنفار أمني كبير +صور | بوليتيك

عاجل..بعد الحسيمة: تنظيم وقفة احتجاجية بمدينة الدار البيضاء في هذه اللحظات وسط استنفار أمني كبير

عاجل..هذا ما يقع في هذه اللحظات بالحسيمة وإمزورن | مجتمع

عاجل..هذا ما يقع في هذه اللحظات بالحسيمة وإمزورن

الدولة غير العنيدة

بالصورة.. شاهد لأول مرة جدة سعد المجرد.. وها شنو قال عليها ولدها البشير عبدو

بتاريــخ : 29 ماي 2017 / 03:03 بالصورة.. شاهد لأول مرة جدة سعد المجرد.. وها شنو قال عليها ولدها البشير عبدو | ثقافة و فنون
بالصورة.. شاهد لأول مرة جدة سعد المجرد.. وها شنو قال عليها ولدها البشير عبدو
نشر الفنان المغربي البشير عبدو على صفحته الرسمية بالفايسبوك، قبل قليل، صورة جديدة له، جمعته بوالدته، وهي الصورة التي أرفقها بتعليق، عبر من خلاله عن حبه الكبير لوالدته.

''شوف تيفي''

نشر الفنان المغربي البشير عبدو على صفحته الرسمية بالفايسبوك، قبل قليل، صورة جديدة له، جمعته بوالدته، وهي الصورة التي أرفقها بتعليق، عبر من خلاله عن حبه الكبير لوالدته.

وكتب البشير عبدو إلى جانب صورة والدته بمناسبة عيد الأم الذي احتفلت به أمس الأحد العديد من الدول الغربية: '' كل عام و أنت بألف خير أمي، الله يمتعني برضاك و يطول ف عمرك ، و إنما رضا الله برضا الوالدين، الله يخليك لينا و يخلي ليكم أمهاتكم، ومن فقدها الله يرحمها ..الله يسمح لينا من الوالدين''.
وتفاعل عدد من النشطاء مع صورة والدة البشير عبدو وجدة الفنان سعد المجرد، متمنين لها دوام الصحة والسلامة رفقة أسرتها الصغيرة المكونة من سعد والبشير ونزهة الركراكي.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي البشير عبدو سعد المجرد الأم

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

المسفويون غاضبون من القناة الثانية دوزيم وها علاش | ثقافة و فنون

المسفويون غاضبون من القناة الثانية "دوزيم" وها علاش

رامز تحت الأرض (بث مباشر) | ثقافة و فنون

رامز تحت الأرض (بث مباشر)

حصري..الفنان بهلول يكشف عن المبلغ الذي حصل عليه بعد وقوعه في فخ الكاميرا الخفية مشيتي فيها.. وها شنو قال على قضية الفبركة | ثقافة و فنون

حصري..الفنان بهلول يكشف عن المبلغ الذي حصل عليه بعد وقوعه في فخ الكاميرا الخفية ''مشيتي فيها''.. وها شنو قال على قضية الفبركة

فنانة مغربية تُفجرها في وجه المخرجين و المنتجين بخصوص شهر رمضان‎ | ثقافة و فنون

فنانة مغربية تُفجرها في وجه المخرجين و المنتجين بخصوص شهر رمضان‎

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

سائق من وجدة يشكي شريكته التي يتهمها بالنصب للسلطات و المسؤولين..خدو ليا حقي | بــووز
منذ 9 دقائق

سائق من وجدة يشكي شريكته التي يتهمها بالنصب للسلطات و المسؤولين..خدو ليا حقي

من قلب منزلها بالبيضاء..الابنة الصغرى للمجاهد عبد الكريم الخطابي تبوح بأسرار مثيرة حول حياتها و توصيات والدها و رسالة مؤثرة منها لأبناء الريف | بــووز

من قلب منزلها بالبيضاء..الابنة الصغرى للمجاهد عبد الكريم الخطابي تبوح بأسرار مثيرة حول حياتها و توصيات والدها و رسالة مؤثرة منها لأبناء الريف

غرفة التجارة و الصناعة بالبيضاء تنفتح على وسائل الإعلام و تُقدم مشاريعها المستقبلية | بــووز

غرفة التجارة و الصناعة بالبيضاء تنفتح على وسائل الإعلام و تُقدم مشاريعها المستقبلية

نبيلة منيب..كنطالبو من المسؤولين يخلقو الثقة بينهم و بين المواطنين في تحقيق المطالب و إنجاز المشاريع ( فيديو من وقفة البيضاء السلمية) | بــووز

نبيلة منيب..كنطالبو من المسؤولين يخلقو الثقة بينهم و بين المواطنين في تحقيق المطالب و إنجاز المشاريع ( فيديو من وقفة البيضاء السلمية)

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالصورة.. شاهد لأول مرة جدة سعد المجرد.. وها شنو قال عليها ولدها البشير عبدو | ثقافة و فنون
منذ 31 دقيقة

بالصورة.. شاهد لأول مرة جدة سعد المجرد.. وها شنو قال عليها ولدها البشير عبدو

بالصور..البيضاء والرباط وطنجة والناظور وأجدير: مدن عاشت على وقع وقفات احتجاجية تضامنية مع الحسيمة | مجتمع

بالصور..البيضاء والرباط وطنجة والناظور وأجدير: مدن عاشت على وقع وقفات احتجاجية تضامنية مع الحسيمة

رسميا...لاوجود لإعتقالات وإصابات بعد الوقفة الإحتجاجية بمدينة طنجة | بوليتيك

رسميا...لاوجود لإعتقالات وإصابات بعد الوقفة الإحتجاجية بمدينة طنجة

عاجل وحصري.. اعتقال جزائري وسط المشاركين في نشاط احتجاجي بالناظور..وهذه هي التفاصيل المثيرة | حوادث و حقوق

عاجل وحصري.. اعتقال جزائري وسط المشاركين في نشاط احتجاجي بالناظور..وهذه هي التفاصيل المثيرة

﻿ ﻿
اليوم 02:07 GMT

عاجل وحصري.. اعتقال جزائري وسط المشاركين في نشاط احتجاجي بالناظور..وهذه هي التفاصيل المثيرة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.