بالصور..البيضاء والرباط وطنجة والناظور وأجدير: مدن عاشت على وقع وقفات احتجاجية تضامنية مع الحسيمة ﻿

في ليلة ثاني أيام شهر رمضان الكريم ، اختار مواطنون المشاركة في وقفات احتجاجية تضامنية مع ساكنة مدينة الحسيمة ومعتقليها عقب الأحداث الأخيرة، وخاصة في مدن البيضاء والرباط وطنجة وأجدير وإمزرون.

''شوف تيفي''



في ليلة ثاني أيام شهر رمضان الكريم ، اختار مواطنون المشاركة في وقفات احتجاجية تضامنية مع ساكنة مدينة الحسيمة ومعتقليها عقب الأحداث الأخيرة، وخاصة في مدن البيضاء والرباط وطنجة وأجدير وإمزرون.



وحسب ما عاينت ''شوف تيفي'' فإن هذه الوقفات مرت في أجواء سلمية حضارية، رفع خلالها المحتجون مجموعة من الشعارات الموجهة للحكومة والسلطات، طالبوا من خلالها بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الأحداث التي عرفتها مدينة الحسيمة، بينما استغل آخرون الفرصة للمطالبة برفع التهميش عن جميع المدن المغربية من خلال الالتزام بالقيام بمشاريع اجتماعية واقتصادية تهم العديد من القطاعات وخاصة الصحة والتعليم.



البيضاء شكلت ليلة اليوم الأحد الاستثناء، فالعاصمة الاقتصادية شهدت لأول مرة منذ انطلاق الاحتجاجات في الريف ومدن الشمال، تنظيم وقفة احتجاجية تضامنية مع ساكنة مدينة الحسيمة، وهو ما جعلها تعرف تواجدا أمنيا كثيفا، حيث أحاطت المصالح الأمنية بمختلف تلاوينها بحلقة الوقفة الاحتجاجية لحماية المشاركين بها وأيضا لمنع وقوع أي تجاوز.



أما العاصمة الرباط، فقد شهد شارع محمد الخامس المقابل للبرلمان وللمرة الثانية، تنظيم وقفة احتجاجية تم خلالها رفع نفس الشعارات التي رفعت بالبيضاء إلا أن الاستثناء الوحيد بها، كان هو مشاركة أفراد من 20 فبراير...